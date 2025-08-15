Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Trump–Putyin találkozó sorsdöntő lehet

35 perce
Az orosz-ukrán háborúról, Ukrajnáról, valamint a közszolgálati dolgozók támogatásáról is fontos információkat osztott meg a miniszterelnök pénteken a Harcosok Klubjában.
Orbán Viktorharcosok klubjaDonald TrumpVlagyimir Putyinakciótervcsúcstalálkozó

Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump és Vlagyimir Putyin péntek esti (magyar idő szerint), alaszkai tárgyalásáról szólva arra hívta fel a figyelmet: az egész világ érdeke, hogy a két vezető tárgyalása csökkentse a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé – számolt be a Magyar Nemzet.

orbán trump
Donald Trump és Orbán Viktor találkozója az amerikai elnök New Jersey állambeli birtokán, 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Min.elnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor kiemelte:

blokkosodás helyett együttműködésre, a világgazdaság újraindítására van szükség.

„Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben. Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak. És minket is bele akartak ebbe rántani. Ellenálltunk és kimaradtunk” – emlékeztetett.

Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott meg

Hozzátette: mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte. Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra.

Ukrajna NATO és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani.

– szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra is utalt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter jelenleg is tárgyal az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről. A belpolitikai témákat érintve kiemelte, 2026 januárjában indul a közszolgálati dolgozók otthontámogatása. Ahogyan fogalmazott:

Évi egymillió forint. Összevonható az Otthon start programmal.

Mindenkinek lehetőséget akarunk adni rá, hogy saját otthonhoz jusson. A baloldal az albérlők Magyarországát építené, mi saját otthont akarunk mindenkinek.”

 

 

