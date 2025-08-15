Orbán Viktor: A Trump–Putyin találkozó sorsdöntő lehet

Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump és Vlagyimir Putyin péntek esti (magyar idő szerint), alaszkai tárgyalásáról szólva arra hívta fel a figyelmet: az egész világ érdeke, hogy a két vezető tárgyalása csökkentse a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé – számolt be a Magyar Nemzet.

Donald Trump és Orbán Viktor találkozója az amerikai elnök New Jersey állambeli birtokán, 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Min.elnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktor kiemelte:

blokkosodás helyett együttműködésre, a világgazdaság újraindítására van szükség.

„Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben. Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak. És minket is bele akartak ebbe rántani. Ellenálltunk és kimaradtunk” – emlékeztetett.