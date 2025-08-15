Orbán Viktor: A Trump–Putyin találkozó sorsdöntő lehet

Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump és Vlagyimir Putyin péntek esti (magyar idő szerint), alaszkai tárgyalásáról szólva arra hívta fel a figyelmet: az egész világ érdeke, hogy a két vezető tárgyalása csökkentse a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé – számolt be a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor kiemelte:
blokkosodás helyett együttműködésre, a világgazdaság újraindítására van szükség.
„Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben. Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak. És minket is bele akartak ebbe rántani. Ellenálltunk és kimaradtunk” – emlékeztetett.
Hozzátette: mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte. Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra.
Ukrajna NATO és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani.
– szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor arra is utalt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter jelenleg is tárgyal az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről. A belpolitikai témákat érintve kiemelte, 2026 januárjában indul a közszolgálati dolgozók otthontámogatása. Ahogyan fogalmazott:
Évi egymillió forint. Összevonható az Otthon start programmal.
Mindenkinek lehetőséget akarunk adni rá, hogy saját otthonhoz jusson. A baloldal az albérlők Magyarországát építené, mi saját otthont akarunk mindenkinek.”