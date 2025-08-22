Orbán Viktor a horvát elnökkel találkozott

Találkozott egymással pénteken Horvátországban Zoran Milanović horvát elnök és Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök ezekben a napokban Horvátországban tölti a szabadságát.

Orbán Viktor és Zoran Milanović 2022-es találkozója a Paklinski-szigeteken. Forrás: X

A horvát sajtó megkereste az elnöki hivatalt, amely a találkozóról nem számolt be honlapján. A kérdésekre válaszolva azt írták:

az elnök feladata – bár nincs végrehajtó hatalma – az is, hogy tárgyaljon más országok legfőbb tisztviselőivel.

„Horvátország és Magyarország szomszédos és baráti országok, hosszú történelem köti össze őket, és a két ország közötti politikai kapcsolatok bizonyos nyitott kérdések ellenére folyamatosan fennmaradnak és fejlődnek.

Milanović és Orbán a találkozó során véleményt cseréltek és álláspontokat fogalmaztak meg az aktuális globális kérdésekről”

– tájékoztattak.

Orbán Viktor és Zoran Milanović 2022-ben hasonló körülmények között együtt vacsoráztak a Paklinski-szigeteken.