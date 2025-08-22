Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez az orvos a halálközeli élmény során látta a poklot

Orbán Viktor

Orbán Viktor a horvát elnökkel találkozott

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zoran Milanović horvát elnök fogadta a szabadságát töltő Orbán Viktort pénteken a horvátországi Brač szigetén. A horvát sajtó arról ír: az elnöki hivatal honlapján nem tett közzé hírt erről a találkozóról. Az elnöki hivatal az elnök és Orbán Viktor találkozóját megerősítette, a hivatalos közlés szerint a vezetők a két ország kapcsolatáról és aktuális nemzetközi ügyekről folytattak eszmecserét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorZoran MilanovićBrač

Találkozott egymással pénteken Horvátországban Zoran Milanović horvát elnök és Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök ezekben a napokban Horvátországban tölti a szabadságát.

Orbán Viktor és Zoran Milanović 2022-es találkozója a Paklinski-szigeteken. Forrás: X
Orbán Viktor és Zoran Milanović 2022-es találkozója a Paklinski-szigeteken. Forrás: X

A horvát sajtó megkereste az elnöki hivatalt, amely a találkozóról nem számolt be honlapján. A kérdésekre válaszolva azt írták:

 az elnök feladata – bár nincs végrehajtó hatalma – az is, hogy tárgyaljon más országok legfőbb tisztviselőivel.

„Horvátország és Magyarország szomszédos és baráti országok, hosszú történelem köti össze őket, és a két ország közötti politikai kapcsolatok bizonyos nyitott kérdések ellenére folyamatosan fennmaradnak és fejlődnek. 

Milanović és Orbán a találkozó során véleményt cseréltek és álláspontokat fogalmaztak meg az aktuális globális kérdésekről” 

– tájékoztattak.

Orbán Viktor és Zoran Milanović 2022-ben hasonló körülmények között együtt vacsoráztak a Paklinski-szigeteken.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!