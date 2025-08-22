Történelmünk legnagyobb hazaárulói, hátha Magyar Péter bennük is magára ismer

Előkerült egy Péter nevű hazaáruló az augusztus 20-ai tűzijáték történelem-mesélő részében: a narrátor hosszan elemezte Orseolo Péter történetét, aki Szent István trónjára került: „dölyfössége és felfuvalkodottsága sok szenvedést okozott. Tanácsait idegenek súgták. Ezekért a magyarok elűzték. Akkor az áruló Péter az idegenek seregével támadt rájuk, majd egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát és hűbéresévé tette. Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok a rabszolgaságot megelégelték, Pétert elkergették és megvakították.”

Orseolo Péter nyomában? Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezt fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője. (Fotó: AFP)

Orseolo Péter nyomában?

Magyar Péternek elegendő volt a keresztnév és az „áruló” titulus, máris magára kapta azt a bizonyos inget. Saját magát is elárulva, hisztérikusan reagált az ünnepi mesemondó szavaira, és

azonnal, önkéntelenül belehelyezkedett a hazaáruló szerepébe.

Olyannyira, hogy egy fenyegetőzést is megengedett magának: „Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit” – üzente, bár nem tudni pontosan, hogy kinek.

Magyar Péter annyit „vett le” az ünnepi tűzijátékból, hogy az is róla szólt.

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A hazaárulás fogalma a modern időkben jogi formulákkal is megragadható és büntethető, ám a magyar történelem korábbi évszázadai során is számtalanszor előkerült. Volt, hogy meglakolt az áruló, volt, hogy zavartalanul szőtte az ármányait a nemzet ellen és csak a későbbi korok tették az őt megillető szégyenpadra – és volt olyan is, akit egy évszázadnál is tovább árulónak tartottak, mára viszont sikerült a nevét tisztára mosni.

Azért különösen sokatmondó, hogy Magyar Péter párhuzamot fedezett fel Orseolo Péter dicstelen életútja és a sajátja között, mert

Orseolo az ország szuverenitásának feladásában „jeleskedett”…

De lássuk néhányat azok közül, akik a magyar történelem leghírhedtebb árulói voltak, akik a szó hagyományos értelmében feladták a saját hazájukat idegen hatalom, hatalmak érdekében...

Hegedűs (Hegedős) István

A hazaáruló archetípusa, aki aprópénzért árulta el a nemzetét. Hegedűs hadnagy Eger várának ostrománál, 1552-ben egy kisebb csoportot toborzott „magyarokból”, és szabad utat biztosított volna az ostrom alatt álló erősségbe a töröknek. A terve lelepleződött. Dobó István várkapitány Hegedűst felakasztatta, cinkosainak pedig levágatta a fülét.