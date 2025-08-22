Történelmünk legnagyobb hazaárulói, hátha Magyar Péter bennük is magára ismer

Előkerült egy Péter nevű hazaáruló az augusztus 20-ai tűzijáték történelem-mesélő részében: a narrátor hosszan elemezte Orseolo Péter történetét, aki Szent István trónjára került: „dölyfössége és felfuvalkodottsága sok szenvedést okozott. Tanácsait idegenek súgták. Ezekért a magyarok elűzték. Akkor az áruló Péter az idegenek seregével támadt rájuk, majd egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát és hűbéresévé tette. Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok a rabszolgaságot megelégelték, Pétert elkergették és megvakították.”
Magyar Péternek elegendő volt a keresztnév és az „áruló” titulus, máris magára kapta azt a bizonyos inget. Saját magát is elárulva, hisztérikusan reagált az ünnepi mesemondó szavaira, és
azonnal, önkéntelenül belehelyezkedett a hazaáruló szerepébe.
Olyannyira, hogy egy fenyegetőzést is megengedett magának: „Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit” – üzente, bár nem tudni pontosan, hogy kinek.
A hazaárulás fogalma a modern időkben jogi formulákkal is megragadható és büntethető, ám a magyar történelem korábbi évszázadai során is számtalanszor előkerült. Volt, hogy meglakolt az áruló, volt, hogy zavartalanul szőtte az ármányait a nemzet ellen és csak a későbbi korok tették az őt megillető szégyenpadra – és volt olyan is, akit egy évszázadnál is tovább árulónak tartottak, mára viszont sikerült a nevét tisztára mosni.
Azért különösen sokatmondó, hogy Magyar Péter párhuzamot fedezett fel Orseolo Péter dicstelen életútja és a sajátja között, mert
Orseolo az ország szuverenitásának feladásában „jeleskedett”…
De lássuk néhányat azok közül, akik a magyar történelem leghírhedtebb árulói voltak, akik a szó hagyományos értelmében feladták a saját hazájukat idegen hatalom, hatalmak érdekében...
A hazaáruló archetípusa, aki aprópénzért árulta el a nemzetét. Hegedűs hadnagy Eger várának ostrománál, 1552-ben egy kisebb csoportot toborzott „magyarokból”, és szabad utat biztosított volna az ostrom alatt álló erősségbe a töröknek. A terve lelepleződött. Dobó István várkapitány Hegedűst felakasztatta, cinkosainak pedig levágatta a fülét.
A „vörös gróf”, Károlyi Mihály sokak szerint viszonylag szerény tehetsége dacára került magas hatalmi pozícióba: Magyarország miniszterelnöke lett (nem választás útján) egy rendkívül kritikus időszakban, az első világháború után. Neve elsősorban azzal a dicstelen tettével vonult be a történelembe, hogy
a trianoni békediktátum előszobájában, 1918-ban leszerelte az ország haderejét és ezzel megfosztotta a nemzetet az ellenállásnak még a reményétől is.
Az eredményt jól ismerjük. A békediktátum aláírásának idején már Prágában élt, és a hírhedt Benest, Csehszlovákia külügyminiszterét arra próbálta rávenni, hogy a csehszlovák hadsereg vonuljon be Magyarországra, Horthy Miklós hatalmának megdöntése érdekében.
A saját országa ellen lobbizott tehát egy idegen hatalom vezetőjénél azért, hogy fegyveres erővel támadjon magyarokra...
Jászi Oszkár a Károlyi-kormány minisztereként a történelmi Magyarország nemzetiségeinek autonómiáját szerette volna elérni – ezzel pedig hozzájárult az ország széthullásához. Egyes történészek szerint Károlyi mellett ő is munkálkodott azon, hogy Benesék hadsereggel vonuljanak be Magyarországra. A történelmi Magyarország sírásójaként híresült el '19-es emigrációja után.
A Magyar Kommunista Párt '18-as megalapítója volt, és elvi-etikai-erkölcsi fenntartások nélkül munkálkodott a Lenin-féle proletárdiktatúra kiépítésén Magyarországon. Nevéhez fűzik a vörös terror „kibontakozását”, a „Lenin-fiúk” rémtetteit. A nemzeti szuverenitással ő is hadilábon állt: minden averzió nélkül Moszkvának rendelte alá a magyar érdekeket.
Több mint 30 évig volt Magyarország vezetője, és számos okot fel szoktak sorolni a hazaárulásának bizonyítására, ezek közül talán a legerősebb az, hogy az 1956-os forradalom leverésére „behozta” a szovjet csapatokat Magyarországra. Történészek szerint a kommunista vezér közvetve vagy közvetlenül ezrek haláláért és emigrációjáért lehet felelős. Dicstelen halálával 1989-ben véget ért Magyarországon a kommunizmus időszaka is.
Mint a hazaárulókat általában, őt sem érdekelte a nemzeti szuverenitás megerősítése: az idegen hatalom haderejét engedte rá a függetlenségért küzdő magyarokra.