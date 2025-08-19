5 kérdés 5 válasz! Valóban bárki igényelheti a fix 3 százalékos lakáshitelt?

Kevesebb, mint két hét múlva elindul az egyik legnagyobb állami otthonteremtő intézkedés, a fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start program. A lehetőséget nagy vonalakban Orbán Viktor jelentette be július elején, a hóna végén pedig egy kormányülés szünetében szintén a miniszterelnök közölte, hogy kidolgozták a szeptember elsején induló program részletszabályait is. A cél, hogy minden, aki akar, saját otthonhoz jusson.

Az Otthon Start programnál a hitelösszeg magas, akár 50 millió forint is lehet.

A 6 legfontosabb részlet

Egy soha nem látott lehetőség nyílik meg a lakásvásárlók előtt a fix 3 százalékos hitellel. A program akár több tízezer ember számára teheti elérhetővé az otthonteremtést.

A program szeptember 1-jén indul. Fix, alacsony, 3 százalékos kamat a teljes futamidőre. A futamidő maximum 25 év. A hitelösszeg magas, akár 50 millió forint is lehet. Alacsony, tíz százalékos önerő kell. Lakásnál 100 millió, háznál 150 millió forint az értékhatár, az ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

Mit is tudunk az Otthon Startról?

Az érdeklődés hatalmas, és nem csak az ügyfelek között. A bankok is versenyre kelnek, egyes pénzintézetek akár még a kamatból is engedhetnek. Ennek pedig leginkább az az oka, hogy számítások szerint több tízezer ügyfél lehet ugrásra készen, latolgatva a részleteket. A döntés megkönnyítéséért lapunk cikksorozatot indít, ami a következő napokban sorra veszi az Otthon Start legfontosabb tudnivalóit. Elsőként – az alapvető ismeretek mellett – azt tekintjük át, kik előtt nyílik meg a fix három százalékos lakáshitel lehetősége.

De nézzük, hogy kiknek is szólnak a rendkívül kedvező feltételek!

Gyerek? Házasság? Életkor?

A feltételek közt nem szerepel sem házasság, sem gyermekvállalás, és nincs életkormegkötés sem.

Tehát lényegében bárki előtt nyitott a lehetőség, a gyermektelenek, az egyedülállók és az idősebbek is élhetnek vele, ha a megfelelnek a feltételeknek.

Nézzük ezeket!

Korábbi ingatlantulajdon?

Fontos, hogy az Otthon Start az első lakáshoz jutást segíti, így nem mindegy, mi számít első lakásnak. A részletek világosak és tulajdonképpen lazák.

Felveheti a 3 százalékos fix hitelt, aki az igénylés időpontjában, és az azt megelőző tíz évben nem volt tulajdonosa belterületi lakóingatlannak. De az is élhet a kedvezményes lehetőséggel, akinek volt kis értékű, legfeljebb 15 millió forintot érő ingatlanja. És az is, aki maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett bármilyen értékű ingatlanban.

Személyes feltételek?

A kedvezményes hitelt azok vehetik fel, akik betöltötték 18. életévüket és van magyarországi lakóhelyük. Ezen felül szükséges a büntetlen előélet, és az, hogy az érintettnek ne legyen a köztartozása. Elengedhetetlen a két év társadalombiztosítási jogviszony is.

Fontos, hogy elvben nincsenek kizárva a lehetőségből az ingázók, vagyis azok sem, akik magyar lakcímmel rendelkeznek, de valamely szomszédos országban dolgoznak.