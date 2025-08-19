5 kérdés 5 válasz! Valóban bárki igényelheti a fix 3 százalékos lakáshitelt?

Kevesebb, mint két hét múlva elindul az egyik legnagyobb állami otthonteremtő intézkedés, a fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start program. A lehetőséget nagy vonalakban Orbán Viktor jelentette be július elején, a hóna végén pedig egy kormányülés szünetében szintén a miniszterelnök közölte, hogy kidolgozták a szeptember elsején induló program részletszabályait is. A cél, hogy minden, aki akar, saját otthonhoz jusson.
Egy soha nem látott lehetőség nyílik meg a lakásvásárlók előtt a fix 3 százalékos hitellel. A program akár több tízezer ember számára teheti elérhetővé az otthonteremtést.
Az érdeklődés hatalmas, és nem csak az ügyfelek között. A bankok is versenyre kelnek, egyes pénzintézetek akár még a kamatból is engedhetnek. Ennek pedig leginkább az az oka, hogy számítások szerint több tízezer ügyfél lehet ugrásra készen, latolgatva a részleteket. A döntés megkönnyítéséért lapunk cikksorozatot indít, ami a következő napokban sorra veszi az Otthon Start legfontosabb tudnivalóit. Elsőként – az alapvető ismeretek mellett – azt tekintjük át, kik előtt nyílik meg a fix három százalékos lakáshitel lehetősége.
De nézzük, hogy kiknek is szólnak a rendkívül kedvező feltételek!
A feltételek közt nem szerepel sem házasság, sem gyermekvállalás, és nincs életkormegkötés sem.
Tehát lényegében bárki előtt nyitott a lehetőség, a gyermektelenek, az egyedülállók és az idősebbek is élhetnek vele, ha a megfelelnek a feltételeknek.
Nézzük ezeket!
Fontos, hogy az Otthon Start az első lakáshoz jutást segíti, így nem mindegy, mi számít első lakásnak. A részletek világosak és tulajdonképpen lazák.
Felveheti a 3 százalékos fix hitelt, aki az igénylés időpontjában, és az azt megelőző tíz évben nem volt tulajdonosa belterületi lakóingatlannak. De az is élhet a kedvezményes lehetőséggel, akinek volt kis értékű, legfeljebb 15 millió forintot érő ingatlanja. És az is, aki maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett bármilyen értékű ingatlanban.
A kedvezményes hitelt azok vehetik fel, akik betöltötték 18. életévüket és van magyarországi lakóhelyük. Ezen felül szükséges a büntetlen előélet, és az, hogy az érintettnek ne legyen a köztartozása. Elengedhetetlen a két év társadalombiztosítási jogviszony is.
Fontos, hogy elvben nincsenek kizárva a lehetőségből az ingázók, vagyis azok sem, akik magyar lakcímmel rendelkeznek, de valamely szomszédos országban dolgoznak.
Lényeges, hogy át kell menni a banki hitelképességi vizsgálaton.
Utóbbi azért lényeges, mert mindenki a saját nevében igényelheti csak a hitelt, a bank pedig vizsgálja az érintett jövedelmét és a hitelképességét is. Ebből az is következik, hogy számít a jövedelem.
Természetesen a pontos részleteket jogszabály, egy kormányrendelet határozza meg, ami itt böngészhető át. A kormányzati tájékoztató pedig itt.
Cikksorozatunk következő részében azt részletezzük, milyen ingatlan vásárolható meg a kedvezményes hitellel, de szóba kerülnek a lehetséges hitelpiaci hatások is.