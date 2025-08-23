Tényleg az a jó a fiataloknak, ha bérlakásba zavarjuk őket?

Már csak pár nap és elindul az Otthon Start, amit a kormány a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési támogatásának nevez. A fix 3 százalékos hitelt garantáló program több tízezer ügyfélnek lehet vonzó már rögtön a kezdetekkor, ami nem csoda, hiszen óriási anyagi segítséget kínál az első otthon megvásárlásához.
Korábbi cikkünkben az összes fontos kérdésre választ adtunk, így például arra, ki jogosult a fix 3 százalékos hitelre, abból milyen ingatlan vehető és a segítségével mennyit takaríthatnak meg az ügyfelek.
A szombati Magyar Nemzet Panyi Miklóssal, az Otthon Start programiroda vezetőjével készült interjút közölt, amelyben többek között az alábbi témákat tekintették át:
az államtitkár elmondta, hogy az ingatlanpiaci szereplők megmozdultak, a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Ahogyan fogalmazott:
az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már.”
A program fő vonzerejeként az államtitkár a kiszámíthatóságot és a biztonságot jelölte meg, elmondta:
„ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata”
A program további erőősségeinél pedig megemlítette, a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így a kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé és negyedik erősségeként pedig a tízszázalékos önerőt hangsúlyozta, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához.
Továbbá hangsúlyozta:
„kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel.”
Panyi Miklós a statisztikák alapján kijelentette, hogy
„a fix 3 százalékos hitel betalált vidéken,
a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken,
mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés.”
azonban a külföldön élő magyarokkal kapcsolatban hozzátette:
„Azzal számolunk, hogy
évente több ezer, külföldön élő honfitársunkat hozzuk így haza és sok ezer fiatalt tartunk itthon, az ingázók számára pedig szintén lezárjuk a lakhatási dilemmákat.
Ezekkel a megoldásokkal a programnak óriási nemzetpolitikai értéke és demográfiai hozadéka van.”
Vannak, akik attól tartanak, hogy hosszú távon nem lesz tartható a kedvező és kiszámíthatóságot biztosító fix 3 százalékos kamat. A lap arra irányuló kérdésére, hogy mivel tudja megnyugtatni az emiatt aggódókat, az államtitkár kifejtette:
„Fontos üzenet, hogy a kamatot huszonöt évre fixáltuk, a hitel forintban van, vagyis kiszedtük a kockázati tényezőket.
Az elmúlt tíz-tizenöt évben erős szabályozói beavatkozás történt a jelzáloghitelek piacán
az MNB részéről a fogyasztók védelmét szem előtt tartva, így világos és jól szabályozott rezsim épült fel, amelyeket a bankoknak be kell tartani.”
Összehasonlítva a baloldallal, amikor
a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-éra alatt szolgáló gazdasági miniszterek, Csillag István és Oszkó Péter támadják a programot,
hadd szembesítsem az ellenzéket a valósággal! Indulásuk óta az otthonteremtést és a gyermekvállalást támogató programok – csok, falusi csok, babaváró – összesen mintegy félmillió családnak segítettek – emlékeztet az államtitkár, Magyar Péter kritikájával kapcsolatosan megjegyezte:
A Tisza Párt elnöke azt is mondta, hogy két héten belül húsz százalékkal drágultak az ingatlanok,
és hogy ősszel húsz-negyven százalékkal megy feljebb az áruk.
Ebből semmi nem igaz!
– teszi helyre az alaptalan vádakat, a már többször elhangzott, szintén ellenzéki váddal kapcsolatban, miszerint a bérlakás építést kellene erőltetni, a Nyugat-Európában divatos bérlakásépítéseket kellene támogatni, Panyi Miklós hangsúlyozta:
Az ellenzék azt ajánlja, hogy majd két-három év múlva építenek néhány ezer bérlakást, ezzel szemben az Otthon start első tulajdont ad több tízezer fiatalnak, akár néhány hónapon belül. A kettő között ég és föld a különbség!