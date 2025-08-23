Hírlevél

Otthon Start

Tényleg az a jó a fiataloknak, ha bérlakásba zavarjuk őket?

Az ellenzék azt ajánlja, hogy majd két-három év múlva építenek néhány ezer bérlakást. Ezzel szemben az Otthon Start első tulajdont ad több tízezer fiatalnak, akár néhány hónapon belül. A kettő között ég és föld a különbség! Panyi Miklós, az Otthon Start programiroda vezetője nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.
Már csak pár nap és elindul az Otthon Start, amit a kormány a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési támogatásának nevez. A fix 3 százalékos hitelt garantáló program több tízezer ügyfélnek lehet vonzó már rögtön a kezdetekkor, ami nem csoda, hiszen óriási anyagi segítséget kínál az első otthon megvásárlásához.

Fotó: Shutterstock
Korábbi cikkünkben az összes fontos kérdésre választ adtunk, így például arra, ki jogosult a fix 3 százalékos hitelre, abból milyen ingatlan vehető és a segítségével mennyit takaríthatnak meg az ügyfelek.

A szombati Magyar Nemzet Panyi Miklóssal, az Otthon Start programiroda vezetőjével készült interjút közölt, amelyben többek között az alábbi témákat tekintették át:

  • hatalmas az érdeklődés, megmozdult az ország,
  • a program fő vonzerői az első visszajelzések alapján,
  • mely célcsoportoknál talált be a program a legjobban,
  • tartható lesz a fix 3%-os kamat,
  • a program az ellenzéki támadások kereszttüzébe került.

Berobbant az Otthon Start program

az államtitkár elmondta, hogy az ingatlanpiaci szereplők megmozdultak, a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Ahogyan fogalmazott:

az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már.”

A program fő vonzerejeként az államtitkár a kiszámíthatóságot és a biztonságot jelölte meg, elmondta:

„ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata”

A program további erőősségeinél pedig megemlítette, a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így a kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé és negyedik erősségeként pedig a tízszázalékos önerőt hangsúlyozta, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához.

Továbbá hangsúlyozta:

„kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel.”

Panyi Miklós a statisztikák alapján kijelentette, hogy

„a fix 3 százalékos hitel betalált vidéken,

a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken,

mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés.”

azonban a külföldön élő magyarokkal kapcsolatban hozzátette:

„Azzal számolunk, hogy

évente több ezer, külföldön élő honfitársunkat hozzuk így haza és sok ezer fiatalt tartunk itthon, az ingázók számára pedig szintén lezárjuk a lakhatási dilemmákat.

Ezekkel a megoldásokkal a programnak óriási nemzetpolitikai értéke és demográfiai hozadéka van.”

Vannak, akik attól tartanak, hogy hosszú távon nem lesz tartható a kedvező és kiszámíthatóságot biztosító fix 3 százalékos kamat. A lap arra irányuló kérdésére, hogy mivel tudja megnyugtatni az emiatt aggódókat, az államtitkár kifejtette:

„Fontos üzenet, hogy a kamatot huszonöt évre fixáltuk, a hitel forintban van, vagyis kiszedtük a kockázati tényezőket.

Az elmúlt tíz-tizenöt évben erős szabályozói beavatkozás történt a jelzáloghitelek piacán

az MNB részéről a fogyasztók védelmét szem előtt tartva, így világos és jól szabályozott rezsim épült fel, amelyeket a bankoknak be kell tartani.”

Ellenzéki vádak az Otthon Start programmal szemben

Összehasonlítva a baloldallal, amikor

a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-éra alatt szolgáló gazdasági miniszterek, Csillag István és Oszkó Péter támadják a programot,

hadd szembesítsem az ellenzéket a valósággal! Indulásuk óta az otthonteremtést és a gyermekvállalást támogató programok – csok, falusi csok, babaváró – összesen mintegy félmillió családnak segítettek – emlékeztet az államtitkár, Magyar Péter kritikájával kapcsolatosan megjegyezte:

A Tisza Párt elnöke azt is mondta, hogy két héten belül húsz százalékkal drágultak az ingatlanok,

és hogy ősszel húsz-negyven százalékkal megy feljebb az áruk.

Ebből semmi nem igaz! 

– teszi helyre az alaptalan vádakat, a már többször elhangzott, szintén ellenzéki váddal kapcsolatban, miszerint a bérlakás építést kellene erőltetni, a Nyugat-Európában divatos bérlakásépítéseket kellene támogatni, Panyi Miklós hangsúlyozta:

Az ellenzék azt ajánlja, hogy majd két-három év múlva építenek néhány ezer bérlakást, ezzel szemben az Otthon start első tulajdont ad több tízezer fiatalnak, akár néhány hónapon belül. A kettő között ég és föld a különbség!

 

