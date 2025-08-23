Tényleg az a jó a fiataloknak, ha bérlakásba zavarjuk őket?

Már csak pár nap és elindul az Otthon Start, amit a kormány a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési támogatásának nevez. A fix 3 százalékos hitelt garantáló program több tízezer ügyfélnek lehet vonzó már rögtön a kezdetekkor, ami nem csoda, hiszen óriási anyagi segítséget kínál az első otthon megvásárlásához.

Orbán Viktor szerint hatalmas segítség a lakáshitelnél a fix 3 százalék kamatozású Otthon Start program Fotó: Shutterstock

Korábbi cikkünkben az összes fontos kérdésre választ adtunk, így például arra, ki jogosult a fix 3 százalékos hitelre, abból milyen ingatlan vehető és a segítségével mennyit takaríthatnak meg az ügyfelek.

A szombati Magyar Nemzet Panyi Miklóssal, az Otthon Start programiroda vezetőjével készült interjút közölt, amelyben többek között az alábbi témákat tekintették át:

hatalmas az érdeklődés, megmozdult az ország,

a program fő vonzerői az első visszajelzések alapján,

mely célcsoportoknál talált be a program a legjobban,

tartható lesz a fix 3%-os kamat,

a program az ellenzéki támadások kereszttüzébe került.

Berobbant az Otthon Start program

az államtitkár elmondta, hogy az ingatlanpiaci szereplők megmozdultak, a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Ahogyan fogalmazott:

az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már.”

A program fő vonzerejeként az államtitkár a kiszámíthatóságot és a biztonságot jelölte meg, elmondta:

„ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata”

A program további erőősségeinél pedig megemlítette, a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így a kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé és negyedik erősségeként pedig a tízszázalékos önerőt hangsúlyozta, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához.

Továbbá hangsúlyozta:

„kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel.”

Panyi Miklós a statisztikák alapján kijelentette, hogy