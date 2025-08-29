Hírlevél

Menczer Tamás keményen odaszúrt Magyar Péternek

Ha nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, ahogy Magyar Péter, akkor az Otthon start neked szól – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója, a Tisza elnökének üzenve.
Otthon startFideszgellérthegyiMenczer TamásMagyar Péter

Szeptember elsején indul, fix három százalék. 

Mindegy hány éves vagy, mindegy melyik településen élsz, mindegy milyen a családi állapotod, ha meg akarod vásárolni az első lakásodat vagy házadat, akkor itt az Otthon start. Startolj rá! 

– fogalmazott Menczer Tamás közösségi oldalán, ahol a kormány legújabb családtámogatási intézkedésének  lehetőségeiről beszélt.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejegyzéséből nem hagyta ki Magyar Pétert sem, aki korábban egy interjúban arról számolt be, hogyan jutott hozzá 8 évesen egy gellérthegyi lakáshoz.

Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, nyolc-tíz éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. Tizennyolc éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást

– mesélte a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, később ennek az ingatlannak az árából vett lakást a Károlyi-kerthez közel.


 

 

