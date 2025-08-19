Hatalmas lehetőség a lakáspiacon – Beindítja az építkezéseket a kedvezményes hitel

A kormány által az Otthon Start program keretében bevezetett fix 3 százalékos lakáshitel komoly mozgolódást indított el az ingatlanfejlesztők körében – erről számolt be Panyi Miklós államtitkár a Magyarország Kormánya hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban.

Az Otthon Start program keretében bevezetett fix 3 százalékos lakáshitel komoly mozgolódást indított el az ingatlanfejlesztők körében – erről beszélt Panyi Miklós államtitkár. Fotó: MTI

Az új konstrukció célja, hogy a magyar családok kiszámítható és kedvező feltételek mellett juthassanak saját otthonhoz, miközben az építőipar is új lendületet kap. Panyi szerint a program hatására a fejlesztők gyorsan reagáltak: rövid időn belül számos új lakásprojekt előkészítése indult el.

Az Otthon Start Programiroda

A folyamatot az Otthon Start Programiroda is támogatja, amelynek feladata, hogy elősegítse a lakásépítések gyors és hatékony elindítását. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy már az idei ősz folyamán több mint tízezer új lakásfejlesztés induljon meg Magyarországon.

A fix, mindössze 3 százalékos kamatozású lakáshitel nemcsak a családok számára teszi kiszámíthatóvá a hiteltörlesztést, hanem az építőipar számára is stabil keresletet teremt. A kedvezményes hitel és a programiroda összehangolt működése révén a következő hónapokban látványos fejlődés indulhat el a hazai lakáspiacon, ami hosszú távon is jelentős hatást gyakorolhat a gazdaságra.

