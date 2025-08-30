Hírlevél

Otthon Start Program

Friss hírek az Otthon Startról, mutatjuk a részleteket!

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat – tájékoztatott a fejleményekről a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós hozzátette, hogy a kormány beindítja az Otthon Start Program lakásfejlesztéseket.
Otthon Start ProgramPanyi Miklóslakás

Panyi kiemelte, hogy a honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon. A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak. 

Budapest, 2025. augusztus 6. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án. MTI/Máthé Zoltán
Panyi Miklós újabb részleteket közölt az otthon Start Programról. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Otthon Start: újabb hírek

Panyi szerint ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban. Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, 
• amely keretében legalább 250 lakás épül meg és
• amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének. A következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.


 

 

