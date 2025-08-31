Mindegy, hány éves vagy, mindegy, melyik településen élsz, az Otthon Start neked szól!

„Egy albérlet díjáért saját otthonhoz juthatsz. Startolj rá!”

– írta a kommunikációs igazgató.

Szentkirályi: Holnap indul az Otthon Start program

Budapesten ma az első lakás megvásárlása különösen nehéz: magas árak, nagy önerő és bizonytalan kamatok mind nehezítik a fiatalok dolgát. Ezért indítjuk el az Otthon Start programot, ami valódi segítséget ad azoknak, akiknek ma kihívás az életkezdés – közölte Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán vasárnap.

Fix 3 százalék kamat akár 25 évre – a törlesztő nem fog drágulni. Csak 10 százalék önerő kell – nem kell hosszú évekig gyűjtögetni!”

– részletezte a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Hozzátette, hogy a kormány árkorlátokkal fékezi a lakásárak elszállását, és új lehetőségeket nyit a vásárlóknak. Nincs életkori vagy családi megkötés; fiatalok, párok és egyedülállók egyaránt élhetnek vele.

Ez a program esélyt ad a budapesti fiataloknak és családoknak, hogy saját otthonhoz jussanak ott, ahol élnek és dolgoznak –