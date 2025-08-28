Hírlevél

Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

Otthon Start Program

Otthon Start Program: nem várt hatás is jöhet!

A drasztikus áremelkedést vizionálók az elmúlt évek ingatlanpiaci folyamatai alapján modellezik le a program hatását. Ez azért hibás megközelítés, mert az Otthon Start Program esetében sem az eszközrendszer, sem a kiinduló helyzet nem ugyanaz.
Kevés kormányzati kezdeményezés kavart össztársadalmi szinten akkora turburenciát az utóbbi időben, mint az Otthon Start Program. A kritikusok szerint 20-40 százalékos általános árrobbanás előtt áll a piac, másrészt érezhetően felélénkült a kereslet és a kínálat is – írja az Economx.

Eladó ingatlanok, hitel, hitelek, Otthon Start, Otthonstart
Fotó: Shutterstock

Az Otthon Start egyedülálló lehetőség

A lap annak járt utána, hogy mennyire valószínű az ingatlanpiacon árrobbanás, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány segítségével járták körbe a témát, a szakértők mindenekelőtt leszögezték:

„A drasztikus áremelkedést vizionálók az elmúlt évek ingatlanpiaci folyamatai alapján modellezik le az Otthon Start Program hatását. Ez azért hibás megközelítés, mert sem az eszközrendszer, sem a kiinduló helyzet nem ugyanaz”.

Az Oeconomus az eszközrendszerrel kapcsolatban rávilágított arra, hogy

ez nem az első otthonteremtési programja az Orbán-kormányoknak,

már az első kormányzási ciklusban, 1999-ben a rendszerváltást követően bezuhanó új építésű ingatlankínálat élénkítéséhez is hozzájáruló újszerű programot indítottak. Ebben már stratégiai célként jelölték meg a lakáshitelezés szerepének növelését, a családok lakáshoz jutásának támogatását. Az első otthonteremtési program

baloldali kormány általi kivezetésének köszönhetően 2004 után újra bezuhant az új építésű lakások száma,

majd pedig átmeneti élénkülést követően, a felelőtlen devizahitelezésnek, illetve a pénzügyi válságnak köszönhetően még mélyebb gödörbe került a szektor.

Újabb fordulópontot a csok, majd a falusi csok és a csok plusz bevezetése jelentett. Az Otthon Start Program szervesen illeszkedik és egészíti ki a konzervatív, jobboldali kormány lakáspolitikai startégiáját, illetve a családtámogatási ösztönzőit”. 

– jelzik, majd rátérve az lakáspiaci körképre megállapítják, hogy 2025 első negyedévében országos szinten az új lakások átlagos négyzetméterára megközelítette az 1,2 millió forintot, míg Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1,5 millió forintot.

Otthon Start Program: nem várt hatás is jöhet!
Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány / KSH

A használt lakások átlagos négyzetméterára esetében nagyobb az eltérés az egyes településtípusok között, Budapesten az átlagos négyzetméterár megközelítette az 1,2 millió forintot. Vidéken a vármegyeszékhelyeken 614 ezer, a városokban 409 ezer, a községekben 176 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.

Valós forgatókönyv a drasztikus áremelkedés az Otthon Start Program miatt?

Ezzel a kérdéssel folytatja a lap, az Oeconomus elemzésében megállapítja:

Ha lesz is ármozgás az ingatlanpiacon, az kismértékű és átmeneti jellegű lesz, mivel több ok miatt is valószínűtlen, hogy reális forgatókönyv legyen az országos szintű, általános, akár 20-40 százalékos áremelkedés.”

Megállapításukat az alábbi, pontokba szedett érvrendszerrel támasztják alá:

  1. Maga a programot szabályozó kormányrendelet tartalmaz olyan fékeket, ami megakadályozza azt, hogy az Otthon Start Program keretében megvásárolt lakások árai az egekbe szökjenek.
  2. A kormány a kínálati oldal növekedését is támogatja azzal, hogy a legalább 250 lakásos beruházások, ahol a lakások minimum 70 százaléka megfelel a 3 százalékos hitelprogram feltételeinek, egyszerűsített és gyorsított eljárásban kaphatnak építési engedélyt.
  3. A kínálati oldalt vizsgálva a használtlakás-piac sem hagyható figyelmen kívül. A legfrissebb adatok szerint a használt lakások piacán több mint 100 ezer ingatlan közül válogathatnak az érdeklődők.
  4. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy 2015 óta a hazai lakhatási körülmények sokat javultak. A javuló tendencia azt mutatja, hogy nem ugyanazt az utat kell már bejárni az Otthon Start Programmal, mint a csok indulásakor, mert a közben eltelt időben egy jelentős minőségi változás történt. Fiatalodott a lakásállomány, többen rendelkeznek megfelelő lakhatási körülményekkel.
  5. A Bankmonitor számításai szerint az Otthon Startot megelőző programok - itt elsősorban a 2015-ben indított Családi Otthonteremtési Kedvezményre (csok) kell gondolnunk - esetében a bejelentését követő 12 hónapban 10-20 százalékos volt az árváltozás. Azonban az analógia azért nem állja meg a helyét, mert a két programnak eltérő a hatásmechanizmusa. A csok esetében nem volt négyzetméterárra vonatkozó árkorlát, nem maximális, hanem minimális négyzetméter-előírás volt, illetve a csok egy része egy egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás volt, amit az eladók könnyen be tudtak építeni az árba.
  6. Van egy bizonyos mértékig túlárazott piac, ami az év eleji felfutást követően megtorpant. A drasztikus áremelkedést ez a túlárazás jelenség is fékezi.
  7. Végül, de nem utolsó sorban, abba is érdemes belegondolni, hogy egy 20-40 százalékos áremelkedés olyan lakossági vagyongyarapodást eredményezne, ami az éves nemzeti jövedelem 31, illetve 62 százalékának felelne meg. Ezzel a magyar lakosság néhány hónap alatt annyit „gazdagodna”, mint amennyit az ország egész gazdasága 4, illetve 8 hónap alatt állít elő. Lássuk be, ez nem tűnik reális forgatókönyvnek.

Az eladói magatartás elsősorban

Budapesten akár még árcsökkentést is okozhat az új építésű lakások piacán.

A kormány a négyzetméterár-korláttal egyértelmű üzenetet küldött az ingatlanfejlesztőknek és az építőipar többi szereplőjének, ezzel ösztönözve őket a hatékonyság javítására, jobb eszköz és munkaerő kihasználtságra, az innovációkra.

A teljes elemzés ide kattintva érhető el.

 

 

