Otthon Start Program: nem várt hatás is jöhet 

Kevés kormányzati kezdeményezés kavart össztársadalmi szinten akkora turburenciát az utóbbi időben, mint az Otthon Start Program. A kritikusok szerint 20-40 százalékos általános árrobbanás előtt áll a piac, másrészt érezhetően felélénkült a kereslet és a kínálat is – írja az Economx.

Fotó: Shutterstock

Az Otthon Start egyedülálló lehetőség

A lap annak járt utána, hogy mennyire valószínű az ingatlanpiacon árrobbanás, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány segítségével járták körbe a témát, a szakértők mindenekelőtt leszögezték:

„A drasztikus áremelkedést vizionálók az elmúlt évek ingatlanpiaci folyamatai alapján modellezik le az Otthon Start Program hatását. Ez azért hibás megközelítés, mert sem az eszközrendszer, sem a kiinduló helyzet nem ugyanaz”.

Az Oeconomus az eszközrendszerrel kapcsolatban rávilágított arra, hogy

ez nem az első otthonteremtési programja az Orbán-kormányoknak,

már az első kormányzási ciklusban, 1999-ben a rendszerváltást követően bezuhanó új építésű ingatlankínálat élénkítéséhez is hozzájáruló újszerű programot indítottak. Ebben már stratégiai célként jelölték meg a lakáshitelezés szerepének növelését, a családok lakáshoz jutásának támogatását. Az első otthonteremtési program

baloldali kormány általi kivezetésének köszönhetően 2004 után újra bezuhant az új építésű lakások száma,

majd pedig átmeneti élénkülést követően, a felelőtlen devizahitelezésnek, illetve a pénzügyi válságnak köszönhetően még mélyebb gödörbe került a szektor.

Újabb fordulópontot a csok, majd a falusi csok és a csok plusz bevezetése jelentett. Az Otthon Start Program szervesen illeszkedik és egészíti ki a konzervatív, jobboldali kormány lakáspolitikai startégiáját, illetve a családtámogatási ösztönzőit”.

– jelzik, majd rátérve az lakáspiaci körképre megállapítják, hogy 2025 első negyedévében országos szinten az új lakások átlagos négyzetméterára megközelítette az 1,2 millió forintot, míg Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1,5 millió forintot.

Otthon Start Program: nem várt hatás is jöhet

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány / KSH

A használt lakások átlagos négyzetméterára esetében nagyobb az eltérés az egyes településtípusok között, Budapesten az átlagos négyzetméterár megközelítette az 1,2 millió forintot. Vidéken a vármegyeszékhelyeken 614 ezer, a városokban 409 ezer, a községekben 176 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.