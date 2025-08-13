Hírlevél

Rendkívüli

Bemondták: nukleárist támadást indítottak az ukránok

Panyi Miklós

Panyi Miklós: A baloldal minden alap nélkül támadja az Otthon Start programot

A baloldali riogatásokkal szemben a tények mást mutatnak az Otthon Start programmal kapcsolatban – állítja Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Országszerte tízből hét eladó ingatlan megfelel a fix 3 százalékos kamatozású hitel feltételeinek, és nem várható általános ingatlanár-robbanás sem az Otthon Start program miatt.
A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egyértelmű üzenetben állt ki az Otthon Start program működőképessége mellett. 

Panyi Miklós a Facebookon is megvédte az Otthon Start programot.
Panyi Miklós szerint alaptalanul támadja az ellenzék az Otthon Start programot

A baloldali riogatással szemben a tények mást mutatnak az Otthon Start programról

Hiába hergelnek a baloldali megmondóemberek! Hiába keltik a hangulatot a baloldali médiumok! Hiába riogat Magyar Péter 20-40 százalékos nonszensz ingatlanár-emelkedéssel egy olyan településen, ahol a négyzetméterár 200 ezer forint, és alig várják az eladók, hogy megérkezzenek a vevők”

– írta a fideszes politikus az Otthon Start programot ért ellenzéki támadásokra reagálva a Facebookon.

A korábbinál mérsékeltebb drágulást hozott eddig a főszezon az albérletpiacon

Az ingatlan.com friss elemzésére hivatkozva Panyi Miklós rámutatott: 

  • A lakáspiacon bőséges a kínálat a program feltételeinek megfelelő otthonokból. Országszerte több mint 100 ezer ingatlan felel meg a fix 3 százalékos hitel kritériumainak, ami az eladó lakóingatlanok mintegy háromnegyedét jelenti.
  • A fővárosban a szigorúbb árkorlátok miatt alacsonyabb az arány, de még így is a lakások 40%-a, a házak 46%-a vásárolható meg kedvezményes hitellel. Vidéken viszont kimagasló a kínálat: Békéscsabán és Salgótarjánban szinte minden eladó ingatlan befér a programba; Győrben 89 százalék, Debrecenben pedig 79 százalék az arány.

Panyi Miklós kiemelte, hogy 

a program árkorlátai – a maximum 1,5 millió forint négyzetméterár, valamint a 100 milliós lakás- és 150 milliós házértékhatár – eleve gátat szab az árak elszállásának. Emellett a banki hitelezési szabályok miatt a túlárazott ingatlanok nem is kerülhetnek be a programba.

Panyi hangsúlyozta: 

A tények világosak – a program széles körben elérhető, az árak pedig stabilak maradnak.”

 

