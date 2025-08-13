Panyi Miklós: A baloldal minden alap nélkül támadja az Otthon Start programot

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egyértelmű üzenetben állt ki az Otthon Start program működőképessége mellett.
Hiába hergelnek a baloldali megmondóemberek! Hiába keltik a hangulatot a baloldali médiumok! Hiába riogat Magyar Péter 20-40 százalékos nonszensz ingatlanár-emelkedéssel egy olyan településen, ahol a négyzetméterár 200 ezer forint, és alig várják az eladók, hogy megérkezzenek a vevők”
– írta a fideszes politikus az Otthon Start programot ért ellenzéki támadásokra reagálva a Facebookon.
Az ingatlan.com friss elemzésére hivatkozva Panyi Miklós rámutatott:
Panyi Miklós kiemelte, hogy
a program árkorlátai – a maximum 1,5 millió forint négyzetméterár, valamint a 100 milliós lakás- és 150 milliós házértékhatár – eleve gátat szab az árak elszállásának. Emellett a banki hitelezési szabályok miatt a túlárazott ingatlanok nem is kerülhetnek be a programba.
Panyi hangsúlyozta:
A tények világosak – a program széles körben elérhető, az árak pedig stabilak maradnak.”