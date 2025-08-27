Otthon Start program: elképesztő lehetőségek jönnek

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közmédiában arról beszélt, a szabályozás értelmében az Otthon Start programot a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel együtt is igénybe lehet venni.

Az Otthon Start szeptembertől indul

Az intézkedés illeszkedik a kormány családpolitikájához, amelynek egyik fő pillére mindig is az otthonteremtés ügye volt

– fogalmazott az államtitkár, felidézve, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt bevezették a csokot, azt később bővítették, majd 2019-ben jött a - jelentős részben otthonteremtésre használt - babaváró hitel, a csok plusz, a falusi csok és a közel négyszázezer család által igénybe vett otthonfelújítási támogatás, majd a vidéki otthonfelújítási program is elindult.

Az Otthon Start mindenhez jó

"Az utóbbi években több mint félmillió család tudott otthont szerezni vagy tudta otthonát bővíteni, felújítani a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően, most pedig elsősorban az első otthonukat megszerezni készülő fiataloknak szeretnének kedvezni" – jelentette ki. Mint mondta, a rendszerváltás óta eltelt 35 év alatt nem volt ilyen kamattámogatott konstrukció, továbbá nem változott a magyar családok, fiatalok habitusa sem.

A nyugat-európaiakkal szemben a magyar emberek még mindig ragaszkodnak a saját otthonhoz. Mindezt felismerve a kormány - például az ellenzéki Tisza párt bérlakásprogramjával szemben - az otthonteremtésben kívánja segíteni a fiatalokat, akik a támogatott hitellel akár az albérleti díjaknál is alacsonyabb törlesztőrészlet megfizetése mellett válhatnak ingatlantulajdonossá

– hangsúlyozta.

Az Otthon Start programról beszélt Koncz Zsófia

Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI

A most megjelent jogszabály lehetővé teszi, hogy a párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lettek jogosultak. Koncz Zsófia ennek kapcsán kiemelte, hogy a végleges kormányrendelet összhangba hozza a családtámogatási, otthonteremtési programokat az új lakáshitel programmal. Mindez azért fontos a államtitkár szerint, mert például

egy egyedülálló fiatal, házaspár így a támogatott hitel felvétele után évekkel - a gyermekvállaláskor - igénybe tudja venni a többi programot, így a csok pluszt is.

