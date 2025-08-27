Hírlevél

Rendkívüli

Otthon Start program: elképesztő lehetőségek jönnek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású a szeptembertől elérhető Otthon Start program, mely a többi, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal is kombinálhatóvá válik – mondta Koncz Zsófia, aki közölte, megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő kormányrendelet.
Otthon Startotthonteremtéskamattámogatott3% fixhitelfelvételcsaládKoncz Zsófia

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közmédiában arról beszélt, a szabályozás értelmében az Otthon Start programot a csok plusszal, a falusi csokkal vagy a babaváró kölcsönnel együtt is igénybe lehet venni. 

A kormány az Otthon start programmal kiemelten segíti a fiatalok első lakáshoz jutását Fotó: Shutterstock kormányrendelet, lakás, otthon, hitel
Az Otthon Start szeptembertől indul

Az intézkedés illeszkedik a kormány családpolitikájához, amelynek egyik fő pillére mindig is az otthonteremtés ügye volt

 – fogalmazott az államtitkár, felidézve, hogy mintegy tíz évvel ezelőtt bevezették a csokot, azt később bővítették, majd 2019-ben jött a - jelentős részben otthonteremtésre használt - babaváró hitel, a csok plusz, a falusi csok és a közel négyszázezer család által igénybe vett otthonfelújítási támogatás, majd a vidéki otthonfelújítási program is elindult. 

Az Otthon Start mindenhez jó

"Az utóbbi években több mint félmillió család tudott otthont szerezni vagy tudta otthonát bővíteni, felújítani a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően, most pedig elsősorban az első otthonukat megszerezni készülő fiataloknak szeretnének kedvezni" – jelentette ki. Mint mondta, a rendszerváltás óta eltelt 35 év alatt nem volt ilyen kamattámogatott konstrukció, továbbá nem változott a magyar családok, fiatalok habitusa sem. 

A nyugat-európaiakkal szemben a magyar emberek még mindig ragaszkodnak a saját otthonhoz. Mindezt felismerve a kormány - például az ellenzéki Tisza párt bérlakásprogramjával szemben - az otthonteremtésben kívánja segíteni a fiatalokat, akik a támogatott hitellel akár az albérleti díjaknál is alacsonyabb törlesztőrészlet megfizetése mellett válhatnak ingatlantulajdonossá

 – hangsúlyozta.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
Az Otthon Start programról beszélt Koncz Zsófia
Fotó: MTI/Máthé Zoltán / MTI

A most megjelent jogszabály lehetővé teszi, hogy a párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lettek jogosultak. Koncz Zsófia ennek kapcsán kiemelte, hogy a végleges kormányrendelet összhangba hozza a családtámogatási, otthonteremtési programokat az új lakáshitel programmal. Mindez azért fontos a államtitkár szerint, mert például 

egy egyedülálló fiatal, házaspár így a támogatott hitel felvétele után évekkel - a gyermekvállaláskor - igénybe tudja venni a többi programot, így a csok pluszt is. 

 

A Tisza adórendszere tragédia lenne

 

Koncz Zsófia beszélt arról a kiszivárgott dokumentumról is, amely szerint a Tisza Párt háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be és a családtámogatáshoz köthető adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálná. – Ez tragédia lenne a magyar családok számára, s 

nagyon rossz irány lenne a Tisza által tervezett háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése is.

 2002-ben egyszer már egy baloldali kormány részben megszüntette a családi adókedvezményt és a devizahitelek felé tolta a lakosságot, ami komoly károkat okozott a lakosságnak. Ezzel szemben, a jelenlegi kormány által biztosított kedvezmények és támogatások - így a kétgyerekes anyák szja-mentessége és megemelt családi adókedvezmény is - kiszámítható módon segítik a családokat – szögezte le. 

 

