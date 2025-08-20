Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Otthon Start Program

Pánikol az ellenzék, az Otthon Start sikerét se lenyelni, se kiköpni nem tudják

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szeptemberben induló, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránti óriási érdeklődés zavart és feszültségkeltést váltott ki az ellenzéki pártokból - állítja Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője szerint Magyar Péterék azért hergelnek az Otthon Start lakáshitel ellen, mert érzik, hogy a kormány otthonteremtési programja népszerű a magyar családok körében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon Start Programellenzékgyűlölködőnémeth balázs

Az ellenzéknek a kormány Otthon Start lakáshitel programjára adott gyűlölködő reakcióira hívja fel a figyelmet Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivője – olvasható a Magyar Nemzetben.

Németh Balázs: az ellenzék gyülölködő kampánnyal reagál az Otthon Start programra.
Németh Balázs szerint az ellenzék pánikba esett az Otthon Start lakáshitel program sikere miatt. Fotó: Facebook


Az Otthon Start program sikerét nem tudja megemészteni az ellenzék

Figyelem, gyűlöletkeltők!”

- ezzel a figyelmeztetéssel fordult az ellenzékhez a közösségi oldalán Németh Balázs. 

A fideszes politikus szerint a Tisza Párt és más balliberális erők azért támadják a szeptember 1-jén induló Otthon Start programot, mert pánikolni kezdtek annak óriási társadalmi támogatottsága miatt. Mint fogalmazott, a kormány kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitele olyan mértékű érdeklődést váltott ki, hogy az ellenzék gyűlölködő kampánnyal igyekszik eltántorítani az embereket.

Németh Balázs felhívta a figyelmet: a liberális portálokon, közösségi médiában és TikTok-videókban azt a narratívát terjesztik, hogy akik igénybe veszik a támogatást, valójában a többi adófizető kárára teszik ezt, hiszen a piaci kamat 3 százalék feletti részét az állam állja. 

Utálni kell őket, mert ’más pénzéből’ törlesztenek”

- írta ironikusan, majd hozzátette, hogy különösen a közszolgákat támadják, akik évente plusz egymillió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak.

Dupla kiszúrás mindazokkal, akik nem közszolgák és nem élnek a programmal”

- idézte az ellenzék narratíváját, kiemelve, hogy véleménye szerint a Tisza Párt így próbál feszültséget kelteni magyar és magyar között az Otthon Start sikerének árnyékában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!