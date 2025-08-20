Pánikol az ellenzék, az Otthon Start sikerét se lenyelni, se kiköpni nem tudják

Az ellenzéknek a kormány Otthon Start lakáshitel programjára adott gyűlölködő reakcióira hívja fel a figyelmet Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivője – olvasható a Magyar Nemzetben.
Figyelem, gyűlöletkeltők!”
- ezzel a figyelmeztetéssel fordult az ellenzékhez a közösségi oldalán Németh Balázs.
A fideszes politikus szerint a Tisza Párt és más balliberális erők azért támadják a szeptember 1-jén induló Otthon Start programot, mert pánikolni kezdtek annak óriási társadalmi támogatottsága miatt. Mint fogalmazott, a kormány kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitele olyan mértékű érdeklődést váltott ki, hogy az ellenzék gyűlölködő kampánnyal igyekszik eltántorítani az embereket.
Németh Balázs felhívta a figyelmet: a liberális portálokon, közösségi médiában és TikTok-videókban azt a narratívát terjesztik, hogy akik igénybe veszik a támogatást, valójában a többi adófizető kárára teszik ezt, hiszen a piaci kamat 3 százalék feletti részét az állam állja.
Utálni kell őket, mert ’más pénzéből’ törlesztenek”
- írta ironikusan, majd hozzátette, hogy különösen a közszolgákat támadják, akik évente plusz egymillió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak.
Dupla kiszúrás mindazokkal, akik nem közszolgák és nem élnek a programmal”
- idézte az ellenzék narratíváját, kiemelve, hogy véleménye szerint a Tisza Párt így próbál feszültséget kelteni magyar és magyar között az Otthon Start sikerének árnyékában.