Pánikol az ellenzék, az Otthon Start sikerét se lenyelni, se kiköpni nem tudják

Az ellenzéknek a kormány Otthon Start lakáshitel programjára adott gyűlölködő reakcióira hívja fel a figyelmet Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivője – olvasható a Magyar Nemzetben.

Németh Balázs szerint az ellenzék pánikba esett az Otthon Start lakáshitel program sikere miatt. Fotó: Facebook



Az Otthon Start program sikerét nem tudja megemészteni az ellenzék

Figyelem, gyűlöletkeltők!”

- ezzel a figyelmeztetéssel fordult az ellenzékhez a közösségi oldalán Németh Balázs.

A fideszes politikus szerint a Tisza Párt és más balliberális erők azért támadják a szeptember 1-jén induló Otthon Start programot, mert pánikolni kezdtek annak óriási társadalmi támogatottsága miatt. Mint fogalmazott, a kormány kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitele olyan mértékű érdeklődést váltott ki, hogy az ellenzék gyűlölködő kampánnyal igyekszik eltántorítani az embereket.

Németh Balázs felhívta a figyelmet: a liberális portálokon, közösségi médiában és TikTok-videókban azt a narratívát terjesztik, hogy akik igénybe veszik a támogatást, valójában a többi adófizető kárára teszik ezt, hiszen a piaci kamat 3 százalék feletti részét az állam állja.

Utálni kell őket, mert ’más pénzéből’ törlesztenek”

- írta ironikusan, majd hozzátette, hogy különösen a közszolgákat támadják, akik évente plusz egymillió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak.

Dupla kiszúrás mindazokkal, akik nem közszolgák és nem élnek a programmal”

- idézte az ellenzék narratíváját, kiemelve, hogy véleménye szerint a Tisza Párt így próbál feszültséget kelteni magyar és magyar között az Otthon Start sikerének árnyékában.