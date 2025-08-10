Az Otthon Start programmal kapcsolatban írja a vasárnapi Magyar Nemzet, hogy szeptember 1-vel indul a nagy roham a bankok irányába, hogy az arra jogosultak minél hamarabb ki tudják használni a kormány által biztosított lakásvásárlási, otthonteremtési grandiózus program előnyeit az első otthonhoz jutni kívánó emberek.

Az Otthon Start program elérhetővé teszi sokak számára az első lakáshoz jutást

Fotó: Shutterstock

Várhatóan a program egyik hozadéka, hogy

az ingatlanpiac kínálati és keresleti oldala is bővül, hiszen „megmozdult az ország, megmozdult az ingatlanpiac és megmozdult az építőipar is”

– ahogyan az Otthon Start Programiroda vezetője, Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára fogalmazott a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Több olyan tényezőt is említ a lap, ami megakadályozza azt, hogy a befektetési célú szereplők, akik fel szokták verni az ingatlanárakat, részt tudjanak venni ebben a programban.

Nagy rohamra számíthatunk, de nem csak a bankoknál

A bankoknál szeptember 1-jével indulnak az értékesítések, rengeteg megkeresést kaptak, nagy rohamra számítanak, de az építőipar is kezd megmozdulni, hiszen nagyon sok építőipari alapanyaggyártó és -kereskedő jelezte, hogy nőtt a kereslet a különböző anyagok iránt

– fogalmazott Panyi.

Az államtitkár úgy látja, hogy

az egész országban lesz keresletélénkülés, olyan megyékben is megmozdul az ingatlanpiac, ahol korábban évekig nagyon kevés ingatlantranzakció volt.

Árkorlátokat is megszabtak, négyzetméterenként másfél millió forintban, illetve lakások esetében 100 millió, házak esetében pedig 150 millió forintos abszolút árkorlátot vezettek be

– emlékeztetett, rámutatva arra:

luxusingatlanokat tehát ez a program nem támogat,

így az ingatlanok árai felfelé nem mehetnek, ezért is blődség azt állítani, hogy itt volna egy 20 százalékos drágulás.

A lakáspiacon is bővülést hoz az Otthon Start

Az építőipari szereplők is nagyon várták ezt a programot, mert a magyar építőiparban megvan az a kapacitás, hogy a mostani nagyon alacsony,

évente 15 ezer körüli lakásszámot azonnal megduplázzák.

Nem bérlakásokat építenek, mert abban hisznek, hogy az önálló létben való elindulásban az a legnagyobb segítség egy fiatal számára, ha biztosítják neki a saját tulajdonszerzés lehetőségét