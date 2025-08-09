Jövőre indul a közszolgálati otthontámogatás

A kormány 2026 januárjától évi nettó 1 millió forintos otthontámogatást biztosít a közszolgálati dolgozóknak – például iskola, kórház, önkormányzat vagy rendvédelmi szerv – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A közszolgálati otthontámogatás feltétele a munkaviszony hossza és jellege

A lap azt írja, a 3%-os kamatozású Otthon Start hitelt és a közszolgálati otthontámogatást kombinálva egy 20 millió forintos lakáshitel havi törlesztője a normál 95 ezer forint helyett a támogatásnak köszönhetően akár 11 ezer forintra is lecsökkenhet.

Korponai Levente, a money.hu vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjújában azonban elmondta, a közszolgálati otthontámogatás nem garantált a hitel teljes futamidejére, mert állami döntéssel bármikor módosítható vagy megszüntethető. Ezért nem szabad hosszú távon biztos bevételként számolni vele, inkább plusz segítségként kezelni. Lakáshitelt úgy érdemes felvenni, hogy a teljes törlesztőt a támogatás nélkül is ki lehessen fizetni, így az akár csak pár évig tartó juttatás is komoly könnyebbséget adhat a kezdeti időszakban.

A közszolgálati otthontámogatás feltétele a munkaviszony hossza és jellege. Próbaidő alatt nem jár, szülési szabadság idején viszont igen. Ha valaki hat hónapnál rövidebb ideig dolgozik a közszférában, a teljes támogatást vissza kell fizetnie, hat hónap után pedig csak az időarányos részét, ha kilép.

A támogatás részleteit a kormány augusztusban véglegesíti, a program indulása pedig 2026 januárjára várható. Így a közszolgálati dolgozók jó eséllyel már jövőre élhetnek ezzel a juttatással.

Amint arról korábban írtunk, az Otthon Start Program a rendszerváltás óta példátlan otthonteremtési lehetőséget kínál Magyarországon: a fix kamatozású, akár 25 évre felvehető, mindössze 10 százalék önerőt igénylő, államilag kamattámogatott lakáshitel különösen kedvező feltételeket biztosít az első lakásukat vásárlóknak.