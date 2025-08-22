Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Panyi Miklós

Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját

39 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezúttal a HVG vezérigazgatója, Szauer Tamás szállt bele az Otthon Start Programba. Nem ez az első eset, hogy Szauer támadja a társadalom széles rétegeit támogató kormányzati intézkedéseket, hiszen korábban a többgyermekes édesanyáknak nyújtott SZJA-mentességbe állt bele – idézi fel bejegyzésében Panyi Miklós. Most az otthonteremtés van soron.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Panyi Miklósotthonteremtés3% fixHVG

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az otthonteremtési programmal kapcsolatos bejegyzésében azt írja: Szauer Tamás korábbi posztjában sajnálta, hogy októbertől a háromgyermekes, 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák havonta 50-100 ezer forinttal többet fognak hazavinni. 

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára reagált az otthonteremtési programmal kapcsolatos alaptalan vádakra. Fotó: MTI
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára reagált az otthonteremtési programmal kapcsolatos alaptalan vádakra. Fotó: MTI

De mit is várjunk a HVG vezérétől? Ami jó az embereknek, ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek, ezért az fáj nekik. A tiszás Kollár Kingától tudjuk, ez a balos tempó”

– vonja le a tanulságot Panyi Miklós.

Mint írja, „eddig az volt a HVG problémája”, hogy magasak az albérletárak, a lakásárak, ezért a fiataloknak nehéz otthont szerezni, lakhatási probléma van az országban. „Most, hogy a kormány megindította a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot, most akkor ez a baj. 

Ha van sapka, az a baj, ha nincs, az! Mi mást várhatnánk a baloldaltól?”

– teszi fel a kérdést Panyi, aki szerint a HVG vezérének ezért most az fáj, hogy:

  • több százezer fiatal előtt kinyílt az első otthon megszerzésének lehetősége;
  • több tízezer, akár több mint 100 ezer forinttal is olcsóbbak lesznek a törlesztők a fiatalok részére, mint piaci hitel esetén;
  • beindul az építőipar, sok tízezer munkahely jön létre, sok tízezer új lakás épül;
  • a program hatására az albérletárak is csökkenni kezdtek.

Az államtitkár azt írja: a HVG és a baloldal ajánlata az, hogy első otthon helyett építsünk bérlakást. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy várja a HVG-nek azt a nagy tényfeltáró cikkét, ami a Karácsony Gergely-vezette főváros bérlakásprogramjának elmúlt 6 éves sikeréről beszámol. 

„Mi az első otthon biztonságát, a baloldal a bérlakásfüggőséget ajánlja! Lehet választani…”

– szögezi le Panyi Miklós.

Tények az otthonteremtési programmal kapcsolatban:

A HVG spekulánsokra és az ingatlanár-emelkedésre vonatkozó állításaira reagálva az államtitkár felsorakoztatott néhány tényt:

  • A program a fiatalok és ingatlantulajdonnal nem rendelkezők számára készült, a gazdagok, a spekulánsok, valamint azok, akiknek van saját ingatlantulajdonuk, nem vehetnek részt benne. 
  • Az állam a támogatást kamattámogatás formájában, 25 évre elosztva biztosítja, nem ad egyösszegű támogatást, így az nem tud beépülni az árakba.
  • Az Otthon Startba árkorlátokat építettek, amivel megakadályozzák az árak emelkedését. Luxusingatlanok megvásárlását nem finanszírozzák. Több mint 100 ezer olyan eladó ingatlan van a piacon, ami belefér a program feltételrendszerébe, van tehát kínálat.
  • Emellett több tízezer új eladó ingatlan fog megjelenni a hirdetési felületeken, hiszen most valós esély lesz arra, hogy az eladók el tudják adni eddig beragadt ingatlanjaikat. A kínálat folyamatosan bővül.
  • Csak idén 15 ezer új lakás építése fog elindulni országszerte. Jönnek az új lakások tízezrei. A kínálat nőni fog.
  • Megindították a Lakhatási Tőkeprogramot, amely 300 milliárd forinttal 30 ezer új lakás építését támogatja a következő 5 évben.

Kedves fiatalok – zárja posztját Panyi Miklós –, 

ne üljetek fel a balos propagandának, ne üljetek fel a belvárosi libsi fanyalgásnak, helyette inkább tervezzetek, számoljatok és szerezzétek meg életetek első lakását!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!