Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az otthonteremtési programmal kapcsolatos bejegyzésében azt írja: Szauer Tamás korábbi posztjában sajnálta, hogy októbertől a háromgyermekes, 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák havonta 50-100 ezer forinttal többet fognak hazavinni.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára reagált az otthonteremtési programmal kapcsolatos alaptalan vádakra. Fotó: MTI

De mit is várjunk a HVG vezérétől? Ami jó az embereknek, ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek, ezért az fáj nekik. A tiszás Kollár Kingától tudjuk, ez a balos tempó”

– vonja le a tanulságot Panyi Miklós.

Mint írja, „eddig az volt a HVG problémája”, hogy magasak az albérletárak, a lakásárak, ezért a fiataloknak nehéz otthont szerezni, lakhatási probléma van az országban. „Most, hogy a kormány megindította a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot, most akkor ez a baj.

Ha van sapka, az a baj, ha nincs, az! Mi mást várhatnánk a baloldaltól?”

– teszi fel a kérdést Panyi, aki szerint a HVG vezérének ezért most az fáj, hogy:

több százezer fiatal előtt kinyílt az első otthon megszerzésének lehetősége;

több tízezer, akár több mint 100 ezer forinttal is olcsóbbak lesznek a törlesztők a fiatalok részére, mint piaci hitel esetén;

beindul az építőipar, sok tízezer munkahely jön létre, sok tízezer új lakás épül;

a program hatására az albérletárak is csökkenni kezdtek.

Az államtitkár azt írja: a HVG és a baloldal ajánlata az, hogy első otthon helyett építsünk bérlakást. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy várja a HVG-nek azt a nagy tényfeltáró cikkét, ami a Karácsony Gergely-vezette főváros bérlakásprogramjának elmúlt 6 éves sikeréről beszámol.

„Mi az első otthon biztonságát, a baloldal a bérlakásfüggőséget ajánlja! Lehet választani…”

– szögezi le Panyi Miklós.

Tények az otthonteremtési programmal kapcsolatban:

A HVG spekulánsokra és az ingatlanár-emelkedésre vonatkozó állításaira reagálva az államtitkár felsorakoztatott néhány tényt:

A program a fiatalok és ingatlantulajdonnal nem rendelkezők számára készült, a gazdagok, a spekulánsok, valamint azok, akiknek van saját ingatlantulajdonuk, nem vehetnek részt benne.

Az állam a támogatást kamattámogatás formájában, 25 évre elosztva biztosítja, nem ad egyösszegű támogatást, így az nem tud beépülni az árakba.

Az Otthon Startba árkorlátokat építettek, amivel megakadályozzák az árak emelkedését. Luxusingatlanok megvásárlását nem finanszírozzák. Több mint 100 ezer olyan eladó ingatlan van a piacon, ami belefér a program feltételrendszerébe, van tehát kínálat.

Emellett több tízezer új eladó ingatlan fog megjelenni a hirdetési felületeken, hiszen most valós esély lesz arra, hogy az eladók el tudják adni eddig beragadt ingatlanjaikat. A kínálat folyamatosan bővül.

Csak idén 15 ezer új lakás építése fog elindulni országszerte. Jönnek az új lakások tízezrei. A kínálat nőni fog.

Megindították a Lakhatási Tőkeprogramot, amely 300 milliárd forinttal 30 ezer új lakás építését támogatja a következő 5 évben.

Kedves fiatalok – zárja posztját Panyi Miklós –,