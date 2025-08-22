Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az otthonteremtési programmal kapcsolatos bejegyzésében azt írja: Szauer Tamás korábbi posztjában sajnálta, hogy októbertől a háromgyermekes, 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák havonta 50-100 ezer forinttal többet fognak hazavinni.
De mit is várjunk a HVG vezérétől? Ami jó az embereknek, ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek, ezért az fáj nekik. A tiszás Kollár Kingától tudjuk, ez a balos tempó”
– vonja le a tanulságot Panyi Miklós.
Mint írja, „eddig az volt a HVG problémája”, hogy magasak az albérletárak, a lakásárak, ezért a fiataloknak nehéz otthont szerezni, lakhatási probléma van az országban. „Most, hogy a kormány megindította a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot, most akkor ez a baj.
Ha van sapka, az a baj, ha nincs, az! Mi mást várhatnánk a baloldaltól?”
– teszi fel a kérdést Panyi, aki szerint a HVG vezérének ezért most az fáj, hogy:
Az államtitkár azt írja: a HVG és a baloldal ajánlata az, hogy első otthon helyett építsünk bérlakást. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy várja a HVG-nek azt a nagy tényfeltáró cikkét, ami a Karácsony Gergely-vezette főváros bérlakásprogramjának elmúlt 6 éves sikeréről beszámol.
„Mi az első otthon biztonságát, a baloldal a bérlakásfüggőséget ajánlja! Lehet választani…”
– szögezi le Panyi Miklós.
A HVG spekulánsokra és az ingatlanár-emelkedésre vonatkozó állításaira reagálva az államtitkár felsorakoztatott néhány tényt:
Kedves fiatalok – zárja posztját Panyi Miklós –,
ne üljetek fel a balos propagandának, ne üljetek fel a belvárosi libsi fanyalgásnak, helyette inkább tervezzetek, számoljatok és szerezzétek meg életetek első lakását!