Palkovics László elmondta, hogy öntudatra ébred-e a mesterséges intelligencia

A nemzetközi kommunikációért felelős állatitkár műsorában Palkovics László elmondta, hogy saját tudattal rendelkező MI-t véletlenül nem lehet létrehozni, csak direkt.
De miért akarna az emberiség magának egy ellenséget? Van nekünk bőven egyébként is, tehát mi inkább eszközöket vagy segítő dolgot akarunk, azok meg nem tudnak ilyenné fordulni”
– fogalmazott a korábbi innovációs miniszter.
„Ezek a félelmek érdekesek, jót lehet róluk beszélgetni, (...) kevéssé matematikusokkal, kevéssé mérnökökkel, főleg inkább filozófusokkal vagy vallástudósokkal” – tette hozzá Palkovics László.
Kérdésre válaszolva kitért arra is: az, hogy ki, milyen modelleket tud létrehozni, s milyen gyorsan tudja tanítani ezeket, ahhoz alapvetően négy dolog kell: az egyik az adat, amihez valamilyen formában hozzá kell férni, s ezen a téren egy állam – különösen a magyar – jól áll, hiszen rengeteg információt halmoz fel.
Szükség van továbbá számítási teljesítményre ahhoz, hogy gyorsan tudjunk számolni és sok adatot tudjunk tárolni. Kell egy értelmezhető jogszabály és megfelelő pénzügyi környezet, szükséges továbbá a szándék és a tehetség, ami körülírja a felhasználás lehetőségeit.
Na most, eebből a négy dologból nekünk egyébként mindenünk megvan”
– hangsúlyozta Palkovics László.
Palkovics László arról is beszélt, hogy ma is van több kisebb szuperszámítógépünk, mint például a Komondor, ami egy 5 petaflopos gép és Debrecenben működik, de volt korábban az OTP-nek egy szuperszámítógépe, amelyen létrehozták az első nagy magyar nyelvű modellt. Azt is elmondta, hogy hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást egy 20 petaflopos Levente nevű számítógépre.
A számítási és a tárolási kapacitás kapcsán Palkovics László szerint az energetikai háttér a fontos, s ezen a téren Magyarország jól áll,
az energiamixünk ugyanis éppen egy szuperszámítógépnek az igényét tudja leképezni.
Egy felvetésre, miszerint legyen-e magyar gyártású, magyar nyelvű modell, Palkovics László azt válaszolta, hogy ez a modell a nyelvi szinten nem lesz versenyképes a nagy nemzetközi modellekkel, de „egy csomó területen meg igen”.
„Nagyon jó adatok vannak, és ezek az adatok egy adatstruktúrában vannak, egy adathalmazban, amit még nyilván meg kell tisztítani” – mondta a kormánybiztos.
Megjegyezte, hogy
csak a Magyar Nemzeti Levéltárnak van 300 kilométernyi papíradata, de ezeket előbb fel kell dolgozni, digitalizálni kell, csak utána lehet használni.
Mint mondta, nem kell tartani attól, hogy a Digitális Állampolgárság Programmal az embereket „követik”; ez a szolgáltatás egyszerűsíti, olcsóbbá és pontosabbá teszi az állam működését, és kényelmesebbé teszi az emberek életét.
„Volt kormánytagként inkább azt mondanám, hogy a kormány felismerte azt, hogy a kormányzati előkészítő tevékenységnél azok az adatok, amik rendelkezésünkre állnak, megfelelő alkalmazásokkal kiválóan alkalmazhatók” – fogalmazott Palkovics László.