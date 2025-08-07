Palkovics László elmondta, hogy öntudatra ébred-e a mesterséges intelligencia

A nemzetközi kommunikációért felelős állatitkár műsorában Palkovics László elmondta, hogy saját tudattal rendelkező MI-t véletlenül nem lehet létrehozni, csak direkt.

De miért akarna az emberiség magának egy ellenséget? Van nekünk bőven egyébként is, tehát mi inkább eszközöket vagy segítő dolgot akarunk, azok meg nem tudnak ilyenné fordulni”

– fogalmazott a korábbi innovációs miniszter.

Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos előadást tart az MI szakmai konferencián az Etele Plázában, 2025. június 5-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

„Ezek a félelmek érdekesek, jót lehet róluk beszélgetni, (...) kevéssé matematikusokkal, kevéssé mérnökökkel, főleg inkább filozófusokkal vagy vallástudósokkal” – tette hozzá Palkovics László.

Kérdésre válaszolva kitért arra is: az, hogy ki, milyen modelleket tud létrehozni, s milyen gyorsan tudja tanítani ezeket, ahhoz alapvetően négy dolog kell: az egyik az adat, amihez valamilyen formában hozzá kell férni, s ezen a téren egy állam – különösen a magyar – jól áll, hiszen rengeteg információt halmoz fel.