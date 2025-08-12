Bayer Zsolt: A politika átköltözött a világhálóra, ott kell harcolni a hazugságok ellen

Magyar Péternek az elmúlt napokban megjelent videós nyilatkozataival kapcsolatban a Magyar nemzet főmunkatársa elmondta: az ellenzéki politikus számos esetben ferdít, valótlanságokat állít és hergel; így tett akkor is, amikor egy országjáró eseményen szotyis zacskót dobtak felé, amit ő „teli doboz sörként” emlegetett.
Magyar Péter megérezte a lehetőséget ebben a „merényletben”, ezért ferdítette el a valóságot – fogalmazott a publicista, majd megjegyezte:
„ebből ismerszik meg a pszichopata”, hogy egy szotyis zacskóról merénylet jut eszébe.
Bayer Zsolt szerint a baloldali újságírókat „kognitív disszonancia” jellemzi, mert annak ellenére dicsérniük kell Magyar Pétert, hogy nem értenek vele egyet. Közölte, hogy amennyiben az újságírók mégis utánajárnak a dolgoknak, erre pedig Magyar Péter támadólag reagál, a vádakat a baloldali szerkesztőségek egyszerűen lenyelik.
Hangsúlyozta: ezek az újságírók is hasonlóképpen rossz színben látják Magyar Péter munkásságát, mégis magukban tartják az igazságot, hogy hatalomra segítsék az ellenzéki politikust.
Ezután bemutattak egy koncertvideót az adásban, amelyen a Pogány Induló nevű szegedi rapper megkérdezte a fiatalokat, hogy „szívtak-e aznap rendesen”. Bayer Zsolt erre reagálva azt monda, nem érti a mai fiatal magyar előadókat.
Valószínűleg az összes nagy zenész kipróbálta már a kábítószert – mondta –, viszont a nagy különbség, hogy nem erről szólt a munkásságuk; ők nem kérdezgették a közönséget, hogy szívnak-e rendesen.
Arra reagálva, hogy Donald Trump kikérte az orosz-ukrán konfliktusról Orbán Viktor véleményét, kifejtette: a magyar miniszterelnök nemcsak az amerikai, de az orosz és kínai vezetővel is beszélő viszonyban van, ami Magyarország hasznára válhat.
A közelgő Trump-Putyin csúcstalálkozót érintő kérdésre felidézte,
a 2014-es ukrajnai forradalomba egyes amerikai hangok szerint ötmilliárd dollárt ölt bele az Egyesült Államok, közben pedig a kelet-ukrajnai oroszokat is rengeteg nacionalista támadás érte.
A Krím félsziget elcsatolása kapcsán azt mondta, ott egy népszavazás volt, amelyen így döntöttek, ahogy történt ez a Nyugat által támogatott koszovói népszavazás esetében is.
A háborút be kell fejezni, és ha ennek az az ára, hogy Kelet-Ukrajna, ahol többségben élnek az oroszok, Oroszországhoz kerül, akkor „ez az ára” – mondta Bayer Zsolt.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely ellenzéki polgármesterének videójára reagálva a publicista elmondta, a polgármester szerint
Magyar Péter fogja Magyarországot megmenteni az oroszoktól, ő azonban csak visszhangozza ugyanazt a narratívát, mint amit Brüsszelből sulykolnak.
Elmondta: öt évvel ezelőtt nem hitte volna, hogy az oroszokat fogja védeni, most azonban értetlenül áll az előtt, hogy nyugaton bojkottálják és betiltják az orosz kultúra képviselőit, közben szabadon tüntethetnek a Hamászt éltető csoportok.