Bayer Zsolt: A politika átköltözött a világhálóra, ott kell harcolni a hazugságok ellen

Magyar Péternek az elmúlt napokban megjelent videós nyilatkozataival kapcsolatban a Magyar nemzet főmunkatársa elmondta: az ellenzéki politikus számos esetben ferdít, valótlanságokat állít és hergel; így tett akkor is, amikor egy országjáró eseményen szotyis zacskót dobtak felé, amit ő „teli doboz sörként” emlegetett.

Magyar Péter megérezte a lehetőséget ebben a „merényletben”, ezért ferdítette el a valóságot – fogalmazott a publicista, majd megjegyezte:

„ebből ismerszik meg a pszichopata”, hogy egy szotyis zacskóról merénylet jut eszébe.

Bayer Zsolt író, publicista a Harcosok órája podcast vendégeként 2025. augusztus 12-én (forrás: YouTube/Harcosok órája)

Bayer Zsolt szerint a baloldali újságírókat „kognitív disszonancia” jellemzi, mert annak ellenére dicsérniük kell Magyar Pétert, hogy nem értenek vele egyet. Közölte, hogy amennyiben az újságírók mégis utánajárnak a dolgoknak, erre pedig Magyar Péter támadólag reagál, a vádakat a baloldali szerkesztőségek egyszerűen lenyelik.

Hangsúlyozta: ezek az újságírók is hasonlóképpen rossz színben látják Magyar Péter munkásságát, mégis magukban tartják az igazságot, hogy hatalomra segítsék az ellenzéki politikust.