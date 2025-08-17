Politikusaink a kánikulában sem lazítanak – ezek voltak a hét legmenőbb beszólásai

A közéleti küzdőtéren üde színfoltot jelentenek Pócs János videói, aki mindig egy kis humort csempész a tartalmaiba. Ezúttal Hadházy Ákost, „a bombagyáros” politikust osztotta ki, aki Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó fapados repülőútjából próbált meg botrányt kicsiholni.

Legerősebb politikusi beszólások: Pócs János ezen a héten is erős videóval jelentkezett Forrás: Facebook

Politikusaink a kánikulában sem lazítanak

„Vannak ettől sokkal nagyobb bombák is. Orbán Viktor Európa legnagyobb adócsökkentő programját vezette be” – utalt az Otthon Start Programra, majd azt is kiemelte, hogy Donald Trump a magyar miniszterelnök véleményét kérte ki a Putyinnal való találkozója előtt. „Na, ezek az igazi bombák" – húzta alá Pócs, aki bónuszként ellátogatott a pártjait gyakran váltogató Hadházy otthonához is egy „Lónak a fa**át” feliratú táblával.

Szintén szellemesen vágott vissza politikai ellenfelének Gulyás Gergely. Magyar Péter a nők szembeni erőszak ellen indított petíciót, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnal lecsapott a magas labdára. „Önmagában, hogy a Tisza Párt nők becsületével kapcsolatosan bármilyen álláspontot úgy képviseljen, mintha ők a női becsületet védelmeznék, ennél hipokritább és hiteltelenebb fellépés aligha képzelhető el” – írta ki közösségi oldalára, Varga Judit bántalmazási ügyére utalva.

Orbán Viktor komolyabb hangvételt ütött meg, amikor a Trump–Putyin-találkozót értékelte a Facebook-oldalán. Miközben a mainstream liberális sajtó egymást túlharsogva temette a békét, a magyar miniszterelnök a jó oldaláról közelítette meg a történteket. „A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!” – kommentálta, hogy Washington és Moszkva közeledett egymáshoz.

Soros György a napokban töltötte be a 95. életévét, a baloldali politikusok, értelmiségiek egymás után köszöntötték fel az amerikai milliárdost. Nem úgy Kocsis Máté, aki cinikusan üzent a Soros család támogatásából éldegélő 444-nek: „ma már nem lesz új cikk a 444-en, hatalmas buli van. Ma 95 éves Soros György”.

Orbán Balázs is felcsavarta a cinizmus-barométert, amikor Magyar Péterről posztolt. Az egész világ a Trump–Putyin-találkozóra figyelt, nem úgy a baloldali pártelnök, aki ismét magával volt elfoglalva – vette észre a miniszterelnök politikai igazgatója. Magyar napszemüvegben pózolt, a barátnőjét ölelgette, miközben sorsfordító dolgok történtek a világban. „Mennyire kell ehhez imádnod magad?” – tette fel a kérdést Orbán Balázs.