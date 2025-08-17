Politikusaink a kánikulában sem lazítanak – ezek voltak a hét legmenőbb beszólásai

A közéleti küzdőtéren üde színfoltot jelentenek Pócs János videói, aki mindig egy kis humort csempész a tartalmaiba. Ezúttal Hadházy Ákost, „a bombagyáros” politikust osztotta ki, aki Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó fapados repülőútjából próbált meg botrányt kicsiholni.
„Vannak ettől sokkal nagyobb bombák is. Orbán Viktor Európa legnagyobb adócsökkentő programját vezette be” – utalt az Otthon Start Programra, majd azt is kiemelte, hogy Donald Trump a magyar miniszterelnök véleményét kérte ki a Putyinnal való találkozója előtt. „Na, ezek az igazi bombák" – húzta alá Pócs, aki bónuszként ellátogatott a pártjait gyakran váltogató Hadházy otthonához is egy „Lónak a fa**át” feliratú táblával.
Szintén szellemesen vágott vissza politikai ellenfelének Gulyás Gergely. Magyar Péter a nők szembeni erőszak ellen indított petíciót, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnal lecsapott a magas labdára. „Önmagában, hogy a Tisza Párt nők becsületével kapcsolatosan bármilyen álláspontot úgy képviseljen, mintha ők a női becsületet védelmeznék, ennél hipokritább és hiteltelenebb fellépés aligha képzelhető el” – írta ki közösségi oldalára, Varga Judit bántalmazási ügyére utalva.
Orbán Viktor komolyabb hangvételt ütött meg, amikor a Trump–Putyin-találkozót értékelte a Facebook-oldalán. Miközben a mainstream liberális sajtó egymást túlharsogva temette a békét, a magyar miniszterelnök a jó oldaláról közelítette meg a történteket. „A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!” – kommentálta, hogy Washington és Moszkva közeledett egymáshoz.
Soros György a napokban töltötte be a 95. életévét, a baloldali politikusok, értelmiségiek egymás után köszöntötték fel az amerikai milliárdost. Nem úgy Kocsis Máté, aki cinikusan üzent a Soros család támogatásából éldegélő 444-nek: „ma már nem lesz új cikk a 444-en, hatalmas buli van. Ma 95 éves Soros György”.
Orbán Balázs is felcsavarta a cinizmus-barométert, amikor Magyar Péterről posztolt. Az egész világ a Trump–Putyin-találkozóra figyelt, nem úgy a baloldali pártelnök, aki ismét magával volt elfoglalva – vette észre a miniszterelnök politikai igazgatója. Magyar napszemüvegben pózolt, a barátnőjét ölelgette, miközben sorsfordító dolgok történtek a világban. „Mennyire kell ehhez imádnod magad?” – tette fel a kérdést Orbán Balázs.