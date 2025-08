Fizetett menetelés? – Így pénzelik a Pride mögötti civil szervezeteket külföldről

A Budapest Pride mögött álló civil szervezetek évek óta jelentős támogatásokat kapnak az Európai Uniótól és a Soros György nevéhez köthető nemzetközi alapítványoktól. A rendezvény szervezői és partnerei között több olyan NGO is szerepel, amelyek összesített támogatása eléri a több milliárd forintot. A pénzek nemcsak a Pride lebonyolítását segítik, hanem ideológiai kampányok, jogvédő projektek és migrációs programok finanszírozására is szolgálnak. Az adatokat nemzetközi transzparencia-adatbázisok és a szervezetek saját beszámolói is megerősítik.

A Budapest Pride nem pusztán szimbolikus demonstráció, hanem egy súlyosan támogatott nemzetközi kampánygépezet része, amelyet az Európai Unió és a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány hálózata évek óta bőkezűen finanszíroz. Egyes esetekben a támogatások összege eléri a több száz millió vagy akár a milliárd forintot, és számos hazai NGO esetében több forrásból is folyamatos pénzügyi támogatás érkezik. Az adatokat a nyilvánosan elérhető NGO Transparency adatbázis, az Európai Bizottság pénzügyi rendszerének adatai és a civil szervezetek saját beszámolói tartalmazzák. Pride Fotó: PENNY COLLINS / NurPhoto A Pride fő szervezője, a Szivárvány Misszió Alapítvány 2017 és 2024 között 88 millió forint támogatást kapott Brüsszeltől, és további 53 millió forintot a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól. A háttérből irányító két kulcsszervezet – a Háttér Társaság és a Labrisz Leszbikus Egyesület – szintén részesültek nemzetközi támogatásokban. Brüsszeli és Soros-pénzekkel szervezik a Budapest Pride-ot – milliárdos támogatások a háttérben A Pride civil partnerei között ott találjuk a Magyar Helsinki Bizottságot, amely az Európai Bizottságtól 548 millió forint, a Soros-alapítványon keresztül pedig 900 millió forint, valamint az amerikai Nemzeti Demokráciaalaptól 120 millió forint támogatást kapott. Szintén aktív résztvevő volt a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), amely az EU-tól 44 millió, míg a Nyílt Társadalom Alapítványtól 750 millió forintnyi támogatást könyvelhetett el. Az Amnesty International Magyarország 2021 és 2024 között 164 millió forintnyi uniós támogatást kapott, és további 372 millió forintnyi forrás érkezett hozzájuk nemzetközi szereplőktől, köztük szintén a Soros-hálózattól. A JCC Budapest – Bálint Ház 2024-ben 48 millió forintot kapott az Európai Bizottságtól, miközben a pénzügyi jelentésük szerint az EU-tól és más nemzetközi forrásból 332 millió forintnyi támogatás érkezett.

A Marom Klub Egyesület, amely az Auróra Civil Központot működteti – a Pride egyik fő bázisát – 28 millió forintnyi uniós, valamint 44 millió forintnyi Soros-támogatást kapott. Ugyanez az Auróra ad helyet több radikális és baloldali NGO-nak, például az Átlátszó.hu-nak, a Közélet Iskolájának és az Alternatíva Alapítványnak.

A Soros-egyetemként emlegetett CEU (Közép-európai Egyetem) 2014 és 2023 között 46,5 millió eurót, azaz 18,6 milliárd forintnyi közvetlen uniós támogatást kapott, míg a Nyílt Társadalom Alapítványoktól 350 milliárd forintnyi támogatás érkezett hozzá. A Civil Kollégium Alapítvány korábban 20 millió forintnyi EU-s támogatást kapott, viszont a Soros-hálózattól 1,2 milliárd forintnyi pénzt – csak 2024-ben 189 millió forintot. A Háttér Társaság maga is kapott 340 millió forintnyi EU-s támogatást, 80 millió forintnyi Soros-pénzt, és 150 millió forint külföldi támogatást csupán 2024-ben. A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület az EU-tól 272 millió forint, a Soros-hálózattól pedig 128 millió forint támogatást kapott. A Transparency International Magyarország az EU-tól 204 millió forintot, a Soros-hálózattól 148 millió forintot kapott, és 2024-ben további 88 millió forintnyi külföldi forrás érkezett hozzájuk. Szintén ott volt az Artemisszió Alapítvány, amely 116 millió forintnyi uniós és 184 millió forintnyi Soros-pénzt kapott, 2023-ban pedig 153 millió forint érkezett hozzájuk külföldről. A kisebb sátorpartnerek között szerepelt az aHang, a Fridays for Future, a Hungarian Animal Rights Corps, a Magyar LMBT Szövetség, a Szexpozitív Egyesület és más, jórészt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező aktivistacsoportok is. Fontos megjegyezni, hogy a kisebb szervezetek gyakran nem közvetlenül kapják a nemzetközi pénzeket, hanem olyan közvetítő szervezeteken keresztül, mint az Ökotárs Alapítvány, amely maga is komoly külföldi finanszírozásban részesül. Az összesített kép alapján tehát világosan látszik, hogy a Pride mögötti aktivistahálózatot több forrásból, évek óta és jelentős összegekkel finanszírozza Brüsszel és a Soros-hálózat. Nemcsak a rendezvény logisztikai hátterét, hanem az ezekhez kötődő ideológiai és politikai célokat is erősen támogatják.

