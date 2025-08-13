Több tízmilliárddal bővült a munkanélküliek elhelyezkedését segítő támogatás

Közel 100 milliárd forinttal bővült a 30 év felettiek elhelyezkedését támogató program kerete.

A program a 30 év feletti álláskeresők munkába állását segíti Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2018 Bannafarsai_Stock/Shutterstock.

Megduplázta a kormány a 30 év felettiek munkába állását segítő program keretét

A 30 év feletti álláskeresők munkába állását segítő „A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése” című, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló kiemelt projekt kerete jelentősen megnövekedett:

a korábbi 78,41 milliárd forintról 175,67 milliárd forintra emelkedett.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz részeként, az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával futó kezdeményezés célja továbbra is a 30–64 év közötti álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, valamint mielőbbi elhelyezkedésük elősegítése.

A kormány közlése szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki, aki akar és tud dolgozni, munkához jusson, ezért célzott programokkal segíti a munkakeresőket.

A projekt külön figyelmet fordít a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a tartósan munkanélküliekre, az 50 év felettiekre, az alacsony iskolai végzettségűekre, a vidéki térségekben élőkre, kisgyermeket nevelőkre, megváltozott munkaképességűekre, ápolási feladatokat ellátókra, a romákra, valamint a közfoglalkoztatásból kilépőkre.

17 ezer ember kapott eddig munkát a 30 év felettiek programjából

A program 2029. augusztus 31-ig 83 072, korábban nem foglalkoztatott ember támogatását tervezi, akiknek legalább 65 százaléka a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő résztvevő lesz. A munkáltatók bértámogatást igényelhetnek az új dolgozók után a bruttó bér 50 százalékáig, maximum havi 300 000 forintig, 4 vagy 6 hónap időtartamra – az érintett álláskereső munkaerőpiaci státuszától függően.

A program képzési támogatást is biztosít azoknak, akik szakmai, hatósági vagy nyelvi képzésen vesznek részt a munkavállalás érdekében. A támogatás összege legalább a minimálbér 70 százaléka (203 560 forint), legfeljebb annak 150 százaléka (436 200 forint) lehet havonta, legfeljebb egy évig. Emellett utazási költségtérítés és gyermekfelügyeleti támogatás is kérhető, a 12 év alatti, eltartott gyermekek után.

A program indulása óta bértámogatással több mint 17 ezer 30 év feletti álláskereső elhelyezkedését segítették,

közel 8 ezer fő kapott képzési támogatást, 120 ember lakhatási, míg 475 fő utazási költségtérítésben részesült.