Progresszív adó = feketemunka + megszorítás + csőd – ezt kínálja a Tisza Párt

A napokban kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt szakértői újfent a progresszív adózás bevezetésén dolgoznak. Ez az elképzelés ismerős lehet a magyar társadalomnak: pontosan ez volt a baloldali kormányok adópolitikájának sarokköve 2002 és 2010 között. Orbán Viktor miniszterelnök szavaival élve: „régi baloldali mantra” került elő ismét. Érdemes felidézni, mit jelentett mindez a hétköznapi embereknek, és hová vezetett az ország számára – erről ír a Magyar Nemzet.

A baloldali adópolitika és a progresszív adórendszer csapdája jelenik meg a Tisza Párt terveiben. A fotón: Magyar Péter. Forrás: Magyar Nemzet

A progresszív adórendszer csapdája

A Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején a személyi jövedelemadó többkulcsos volt: a legalsó kulcs 18 százalék körül mozgott, a legfelső pedig elérte a 36–40 százalékot. A jobban keresők jövedelmének közel felét elvitte az állam, így sokak számára a sikeresebb munkavégzés egyet jelentett a büntetéssel. Ennek természetes következménye lett az adóelkerülés, a trükközés, a „borítékban fizetett” bérek elterjedése.

A szürke- és feketegazdaság térnyerése

A progresszív adópolitika ösztönözte a színlelt szerződéseket, a minimálbéres bejelentést és a járulékok elcsalását. Ez rövid távon több pénzt hagyott a dolgozók zsebében, ám hosszú távon elvette a biztonságot: a feketén fizetett bér után nem járt hitelképesség, nem gyűlt nyugdíjjogosultság, és bizonytalanná vált a jövő. Az ország gazdasága fokozatosan a szürkezónába csúszott.

A baloldali örökség: válság és hitelcsapda

A baloldali kormányok adópolitikája nem a társadalmi igazságosságot hozta el, hanem a feketegazdaság növekedését, a fedezet nélküli osztogatást, a költségvetési hiány elszállását. Az eredmény: tüntetések, az őszödi beszéd botránya, majd 2008-ban a pénzügyi válság, amely Magyarországot az IMF-hitelcsomag felé sodorta. Az ország a csőd szélére került.

Fordulat: a Fidesz egykulcsos rendszere

2010 után a Fidesz–KDNP-kormány szakított a progresszív adózással, és 2011-ben bevezette az egykulcsos személyi jövedelemadót. Ez egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb rendszert hozott:

mindenki ugyanazt a kulcsot fizeti,

megszűnt a siker büntetése,

eltűnt az ösztönzés az adóelkerülésre.

A gazdaság fehérítése digitális eszközökkel

A kormány a fehérítés érdekében digitális ellenőrző rendszereket vezetett be:

2013: online pénztárgépek, amelyek azonnal visszaszorították a kiskereskedelmi trükközést,

2015: EKÁER az áruszállítások átláthatóvá tételéért,

2018: online számlázás, ami minden vállalkozás működését nyomon követhetővé tette.

2025 nyarától pedig már mobiltelefonon keresztül is teljesíthető a nyugtaadási kötelezettség.

Az eredmények számokban

Az EU statisztikái szerint Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az áfa-rés az elmúlt években – vagyis soha nem volt ilyen hatékony az adóbeszedés. A Fidesz-kormány adópolitikája nemcsak megfékezte a feketegazdaságot, hanem Európa élmezőnyébe emelte Magyarországot a gazdaság fehérítése terén.