Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Vlagyimir Putyin

Ezért került vörös rózsa Putyin kezébe a tárgyalás után

56 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem csak tárgyalt, megemlékezésre is volt ideje. Putyin a Fort Richardson Nemzeti Katonai Temetőbe is ellátogatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinFort Richardson Nemzeti Katonai Temetőemlékműrózsákvirág

Az Alaszkában tartott csúcstalálkozót követően Vlagyimir Putyin orosz elnök ellátogatott a Fort Richardson Nemzeti Katonai Temetőbe Anchorage-ben, ahol virágot helyezett el szovjet katonák sírjainál. A második világháborús szövetségesek emlékműnél Putyin vörös rózsákat tett le szovjet pilóták nyughelyére – írja a szombati Magyar Nemzet.

Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök virágokat helyez el szovjet katonák sírjainál (Fotó: AFP) 

A lap arról is beszámol, hogy a temetőben 14 szovjet sír található, melyből 11 azonosított katonáé. Az információk szerint kilenc sír olyan pilótáké, akik részt vettek az amerikai repülőgépek Alaszka–Szibéria-útvonalon történő átrepülésében, míg kettő olyan tengerészeké, akik hajókat vettek át. Egy sír névtelen maradt, két másik pedig civilekhez tartozik. Ezt a helyet látogatta meg Vlagyimir Putyin.

Amint arról mi is hírt adtunk, az amerikai–orosz viszony a hidegháború óta a világpolitika egyik legmeghatározóbb eleme. Az elnöki találkozók mérföldköveket jelentettek a két nagyhatalom kapcsolatában, befolyásolva a globális geopolitikai helyzetet. Trump és Putyin találkozójára figyelt a világ.

A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai–orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért – ezt már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán írta szombaton.

Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott: az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. 

Trump és Putyin nyitva tartja a diplomáciai csatornákat

„A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni. Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal”

 – fogalmazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!