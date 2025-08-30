„2002-ben álltam ki nyíltan Orbán Viktor mellett, s azóta is ott vagyok minden ütközetben” – üzente a DKP új nagykövete

„Tegnap óta a Digitális Polgári Körök nagykövete vagyok. Mifelénk ez nem pozíciót, hanem a közösségünkért végzett rengeteg munkát jelent. Talán emlékeztek, 2002-ben álltam ki nyíltan a nemzeti-keresztény-patrióta értékrend és Orbán Viktor mellett, s azóta is ott vagyok minden ütközetben” – írta ki a Facebook-oldalára Rákay Philip, amit megosztott a DKP közösségén belül is.

Rákay Philip a Digitális Polgári Körök nagykövete

Fotó: MTI/Kovács Tamás Fotó: Kovács Tamás /

Rákay Philip a kezedetektől segíti a DKP munkáját

Hozzátette, hogy aki erősíteni szeretné a csapatot, regisztráljon a Digitális Polgári Körök honlapján!

A kommunikációs szakember a kezdetek óta részt vesz a jobboldal digitális szervezkedésében. Ahogy mi is megírtuk, Rákay tagja az első számú DKP-nek.

Orbán Viktor Tusványoson hirdette meg a Digitális Polgári Köröket. A kormányfő azzal indokolta az új közösségépítő mozgalom létrehozását, hogy a virtuális tér ma ellenséges terület a keresztény, konzervatív, nemzeti gondolkodás számára, így itt is fel kell venni a kesztyűt.