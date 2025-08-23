Hírlevél

Raskó

Csak a szokásos: a zöldbáró ezúttal az aszálykárokat hagyja figyelmen kívül

44 perce
Raskó György, a Tisza Párt tanácsadója ismét a magyar gazdák kárára fogalmazott meg javaslatokat az uniós agrártámogatások átalakításáról. Az ATV Startban elmondta, hogy szerinte a 2028-ban esedékes uniós reform igazságos, miközben azt is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás. A valóságban a magyar mezőgazdaságot már így is súlyosan érintik az állandósult aszálykárok, és komoly beruházásokra lenne szükség a termelés fenntartásához. Raskó azonban figyelmen kívül hagyja a gazdák valós problémáit, és továbbra is olyan reformokat támogat, amelyek a hazai termelők rovására mennek.
RaskóTisza PártMagyar Péter

Raskó György, a Tisza Párt tanácsadója ismét olyan uniós reformot támogat, amely a magyar gazdák számára hátrányos. Kijelentéseiben figyelmen kívül hagyja az országot sújtó aszálykárokat és a mezőgazdaság valódi problémáit. Korábbi megszólalásaiban is rendre a magyar termelők terhére fogalmazott meg ötleteket, miközben Brüsszel érdekeit helyezi előtérbe.

Raskó
Magyar Péter és Raskó György. Fotó: Facebook

Raskó Brüsszel érdekeit helyezi előtérbe

Raskó megszólalásaiban is rendre a magyar gazdák ellen javasolt intézkedéseket, például a földalapú támogatások csökkentését, vagy a falvak kiürítését a farmközpontok javára. Facebook-oldalán azt is felvetette, hogy a falvak lakóit a földek mellé telepített központokba kellene költöztetni, majd a kiürült településeket „rehabilitálni”, miközben a termelés növekedését várja.

Raskó korábban az MDF-kormány mezőgazdasági államtitkáraként és a privatizáció kulcsfigurájaként is súlyos károkat okozott az ágazatban, többek között az élelmiszeripar külföldi kézbe kerülésével. Az uniós csatlakozás idején pedig örömmel üdvözölte, hogy Brüsszel irányítja a magyar agráriumot, tovább növelve ezzel a magyar gazdák hátrányát.

 

