Csak a szokásos: a zöldbáró ezúttal az aszálykárokat hagyja figyelmen kívül

Raskó György, a Tisza Párt tanácsadója ismét olyan uniós reformot támogat, amely a magyar gazdák számára hátrányos. Kijelentéseiben figyelmen kívül hagyja az országot sújtó aszálykárokat és a mezőgazdaság valódi problémáit. Korábbi megszólalásaiban is rendre a magyar termelők terhére fogalmazott meg ötleteket, miközben Brüsszel érdekeit helyezi előtérbe.

Magyar Péter és Raskó György. Fotó: Facebook

Raskó Brüsszel érdekeit helyezi előtérbe

Raskó megszólalásaiban is rendre a magyar gazdák ellen javasolt intézkedéseket, például a földalapú támogatások csökkentését, vagy a falvak kiürítését a farmközpontok javára. Facebook-oldalán azt is felvetette, hogy a falvak lakóit a földek mellé telepített központokba kellene költöztetni, majd a kiürült településeket „rehabilitálni”, miközben a termelés növekedését várja.

Raskó korábban az MDF-kormány mezőgazdasági államtitkáraként és a privatizáció kulcsfigurájaként is súlyos károkat okozott az ágazatban, többek között az élelmiszeripar külföldi kézbe kerülésével. Az uniós csatlakozás idején pedig örömmel üdvözölte, hogy Brüsszel irányítja a magyar agráriumot, tovább növelve ezzel a magyar gazdák hátrányát.