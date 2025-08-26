Itt vannak a legújabb részletek a családok otthonteremtéshez kapott támogatásairól

Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében az Otthon Start Program, a Csok Plusz és a Falusi Csok feltételei egységes rendszerben működnek a jövőben – közölte hétfő este a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Megjelent a rendelet: összehangolják a támogatásokat. A fotón: Panyi Miklós.

Megjelent a rendelet: összehangolják az otthonteremtési támogatásokat

A közlemény szerint a módosítás célja, hogy a magyar családok minden eddiginél szélesebb körű segítséget kaphassanak lakásvásárlás, építkezés vagy bővítés esetén. „Ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon” – hangsúlyozták.

A rendelet értelmében a Csok Plusz és a Falusi Csok a fix 3 százalékos hitellel kombinálva is igényelhető. Ugyanakkor egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön vehető fel: vagyis a fix kamatozású hitel mellé a Csok Plusz vagy a Falusi Csok hitel választható.

Fontos újdonság, hogy a Csok Plusz keretében emelkedik a támogatott ingatlanérték felső határa: lakás esetében 100 millió, családi ház esetében 150 millió forintig támogatható az első közös otthon megvásárlása. További könnyítés, hogy a fix 3 százalékos hitel felvételét követően ugyanarra az ingatlanra is igénybe vehetők állami támogatások: a Falusi Csok például felújításra vagy bővítésre, míg a Csok Plusz hitelkiváltásra és bővítésre használható fel.

Új ingatlan vásárlása esetén, a különböző lehetőségek kombinálásával az érintettek illetékmentességet is élvezhetnek. A minisztérium kiemelte: az Otthon Start Program, a Csok Plusz, a Falusi Csok és a Babaváró együttesen minden eddiginél nagyobb segítséget biztosít a fiatal családok számára az otthonteremtéshez.