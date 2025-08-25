Magyar Péter egy bulvárpolitikus, aki lenézi a saját híveit – Rétvári Bence a Harcosok Órájában

Magyar Péter kommunikációját hallgatva „nem könnyű” tiszásnak lenni. A Tisza-elnök a saját híveit is lenézi azzal, hogy – például – elhiteti velük: nyolcévesen megdicsért egy lekváros kenyeret, és ráírattak egy házat a nevére… – idézte fel Németh Balázs vendégeként, a Harcosok Órájában hétfőn reggel Rétvári Bence.

„Magyar Péternek mindig igaza van, és ha téved, akkor is mindenkinek azt kell mondania, hogy igaza van

– utalt a Tisza-vezér sorozatos tévedéseire és csúsztatásaira az államtitkár.

Rétvári Bence egyúttal a nyár egyik legnagyobb önleleplezésének nevezte azt, hogy Magyar Péter az augusztus 20-ai ünnepség történelmesélésében, Orseolo Péter figurájában magára ismert.

Orbán Viktor nyaralásával kapcsolatban Németh Balázs felidézte Magyar Péter aktuális hazugságait – Rétvári Bence a jelenséggel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez az elkövetkező időszakban mindig csak rosszabb lesz. Felidézte: nem a miniszterelnök szabadságával kapcsolatban megjelent hazugság az első eset, amikor

egy évekkel korábban, máshol készült képpel próbál Magyar Péter egy hazugságot igazolni;

ilyen volt például az emlékezetes Aszad-ügy is. Nem változik a módszer – jelentette ki.

Magyarország teljesítményét hallgatják el

Csupa olyan vádaskodással találkozunk a balliberális oldalról, amely mögött sem tény, sem valós adat nincsen. Sőt – fűzte hozzá az államtitkár –

Kulja András még ki is kérte magának a Takács Péterrel folytatott vitával kapcsolatban, hogy ott számokkal, adatokkal „jöttek”.

Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra is: amikor bizonyos tényeket, számokat elferdítenek vagy elhallgatnak az ellenzéki oldalon, akkor Magyarország teljesítményét hallgatják el, azt, hogy az ország állapota jó, a háború, a Covid-járvány és számos más nehézség ellenére.

Ezek sem rendítették meg a gazdaság alapjait

– mondta.

Cikkünk folyamatosan frissül.