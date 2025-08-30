2 millió 300 ezer forint sok? Ennyit fizettünk családonként az ukrán háborúért. Eddig

„Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban” címmel tartott szombaton előadást Rogán Antal a Tranziton. A Mandiner tudósítása szerint a miniszter előadását azzal kezdte, hogy a 2022-ben kitört háborúra a Nyugat – az USA akkori elnöke és az Európai Unió – „bevonódással reagált”.

Budapest, 2024. november 21. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter előadást tart a TECHXPO 2024 – Technológia, ami összeköt című konferencián a Millenárison 2024. november 21-én (MTI/Kovács Tamás)

Rogán Antal: A háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni

„Magyarország több mint 9 ezer milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az Európai Unió és az Egyesült Államok akkori vezetése” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd aláhúzta:

Ez minden egyes magyar családnak 2 millió 300 ezer forintjába került. Ha ez bent maradt volna a gazdaságban, egész más gazdasági perspektívákkal számolhatnánk.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője feltette a kérdést: mit lehet ilyenkor csinálni? „Számolni kell azzal a ténnyel, hogy az USA vezetése és hozzáállása is megváltozott: Trump a békére törekszik. De a béke megteremtése azért nem lesz olyan egyszerű, mert az Európai Unió nem a békére törekszik” – húzta alá a miniszter. A brüsszeli Bizottság azt szeretné, hogy ez a háború Ukrajna győzelmével érjen véget.

„Ebből a helyzetből kell gazdaságpolitikát csinálni” – mondta Rogán Antal. Mint kiemelte, azokat a reális kitörési pontokat kellett megkeresnie a kormánynak, ahol „a magyar gazdaság úgy erősíthető, hogy megvannak hozzá a forrásaink, megvan hozzá az erőnk, és el tudjuk indítani azt, hogy egyszerre a magyar családok és a magyar gazdaság is gyarapodni tudjon”.

Rogán Antal szerint ilyen az építőipar. A lakáshoz jutás az a szegmens, ahol úgy lehet erősíteni a magyar építőipart, hogy közben segítséget kapnak a magyar családok is. „Amikor mi lakáspolitikát hirdetünk, ami a családpolitikához is kötődik, akkor abban is gondolkodunk, hogy az embereknek tulajdonuk legyen. Az EU sosem fog ebben gondolkodni, és az ilyen típusú programokat nem is fogják támogatni” – fogalmazott Rogán, majd megjegyezte: a Brüsszel-barát kormányok az ilyen programokat felfüggesztik. Erre a legjobb példa Varsóban van – fűzte hozzá és rátért az Otthon Start Program részleteinek bemutatására.