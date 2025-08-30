2 millió 300 ezer forint sok? Ennyit fizettünk családonként az ukrán háborúért. Eddig

„Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban” címmel tartott szombaton előadást Rogán Antal a Tranziton. A Mandiner tudósítása szerint a miniszter előadását azzal kezdte, hogy a 2022-ben kitört háborúra a Nyugat – az USA akkori elnöke és az Európai Unió – „bevonódással reagált”.
„Magyarország több mint 9 ezer milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az Európai Unió és az Egyesült Államok akkori vezetése” – hangsúlyozta a tárcavezető, majd aláhúzta:
Ez minden egyes magyar családnak 2 millió 300 ezer forintjába került. Ha ez bent maradt volna a gazdaságban, egész más gazdasági perspektívákkal számolhatnánk.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője feltette a kérdést: mit lehet ilyenkor csinálni? „Számolni kell azzal a ténnyel, hogy az USA vezetése és hozzáállása is megváltozott: Trump a békére törekszik. De a béke megteremtése azért nem lesz olyan egyszerű, mert az Európai Unió nem a békére törekszik” – húzta alá a miniszter. A brüsszeli Bizottság azt szeretné, hogy ez a háború Ukrajna győzelmével érjen véget.
„Ebből a helyzetből kell gazdaságpolitikát csinálni” – mondta Rogán Antal. Mint kiemelte, azokat a reális kitörési pontokat kellett megkeresnie a kormánynak, ahol „a magyar gazdaság úgy erősíthető, hogy megvannak hozzá a forrásaink, megvan hozzá az erőnk, és el tudjuk indítani azt, hogy egyszerre a magyar családok és a magyar gazdaság is gyarapodni tudjon”.
Rogán Antal szerint ilyen az építőipar. A lakáshoz jutás az a szegmens, ahol úgy lehet erősíteni a magyar építőipart, hogy közben segítséget kapnak a magyar családok is. „Amikor mi lakáspolitikát hirdetünk, ami a családpolitikához is kötődik, akkor abban is gondolkodunk, hogy az embereknek tulajdonuk legyen. Az EU sosem fog ebben gondolkodni, és az ilyen típusú programokat nem is fogják támogatni” – fogalmazott Rogán, majd megjegyezte: a Brüsszel-barát kormányok az ilyen programokat felfüggesztik. Erre a legjobb példa Varsóban van – fűzte hozzá és rátért az Otthon Start Program részleteinek bemutatására.
„Gyakorlatilag az albérleti díjnak megfelelő összegű törlesztő mellett saját tulajdonú lakáshoz lehet jutni. Aláhúzta, hogy
ennél kedvezőbb konstrukció egyetlen európai országban sincsen.
Rogán elmondta, a különböző családtámogatási konstrukciók jól kombinálhatóak más lakástámogatási programokkal. Mivel megszabták a négyzetméterárakat, így az erős felső korlát a drágulás ellen.
A miniszter a rezsicsökkentésről elmondta, hogy Brüsszelben nem szeretik a támogatott energiaárakat sem. Aláhúzta: azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, ott felszámolják a támogatásokat. Ha Magyarországon Brüsszel-barát kormány lenne, akkor nem lenne rezsicsökkentés. „A magyar családok szempontjából óriási jelentőségű, hogy megmarad-e a rezsicsökkentett ár” – tette hozzá.
A tárcavezető ismertette, hogy a családtámogatások mértéke 2010 óta a négyszeresére nőtt. Eközben a brüsszeli logikában családpolitika nincs, csak szociálpolitika. „Mi egyszerre gondolkodunk családpolitikában és a munkát terhelő adók csökkentésében” – tette hozzá. Mint mondta, a kormány által bevezetett, gyermekek után járó adókedvezmény 2026-ig teljesen megduplázódik.
Azok a tervek, amik a Tisza Párt részéről kiszivárogtak, megfelelnek a brüsszeli terveknek és elvárásoknak”
– szögezte le Rogán Antal Magyar Péterék adóemelési terveire utalva. A magyar vállalkozásoknak azt üzente, hogy egy ipar- és munkahelyvédelmi akciótervvel készülnek, ami segítséget jelent az uniós vámmegállapodással szemben. Hozzátette: egy olyan programot fognak letenni az asztalra, ami az összes hátrányt ellensúlyozza.
A miniszter kitért arra is, hogy a magyar uniós elnökség alatt sikerült tető alá hozni egy olyan megállapodást, ami segíthette volna az EU versenyképességét. Mostanra viszont teljesen lekerült a napirendről a terv, aminek oka Ukrajna uniós csatlakozása.
„A háborút arra használják fel, hogy kialakítsanak egy közös hitelfelvételi politikát, és arra fogják használni Ukrajna uniós csatlakozását is” – tette hozzá. A miniszter szerint erőltetetten akarnak kialakítani egy brüsszeli, központi vezetést. Kifejtette: a birodalmi projektnek a szempontjai eltérnek hazánk érdekeitől.
Egy olyan döntést fogunk hozni 2026-ban, hogy vagy elfogadjuk azt a világot, amit Brüsszelből ránk akarnak erőltetni, vagy a saját utunkat járjuk.
A teljes magyar jobboldali közösség összefogására van szükség. Minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni. Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé a hazánkért” – zárta beszédét Rogán Antal.