Ruszin-Szendi luxusutazásai miatt feljelentést tesz Budai Gyula

Újabb botrány bontakozott ki Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter honvédelmi tanácsadójának külföldi luxusutazásai körül – tudta meg a Magyar Nemzet. A Honvédelmi Minisztérium (HM) Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott válasza szerint a volt vezérkari főnök csaknem 30 éjszakát töltött külföldön ötcsillagos szállodákban, holott a szabályok szerint csupán négycsillagos hotelszolgáltatásra lett volna jogosult.

Ruszin-Szendi Romulusz feleségének utazásait is jogszerűtlenül fizethette a tárca

A tárca közlése szerint Ruszin-Szendi „tizenkét alkalommal nem nyújtott be kérelmet” az engedélyhez, amely lehetővé tette volna az eltérést. Így – ahogy a HM államtitkára, Vargha Tamás fogalmazott:

Mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó négycsillagos szállást meghaladó, ötcsillagos kényelmi fokozatot vett igénybe.”

Tovább fokozza a történések visszásságát, hogy a minisztérium válasza szerint Ruszin-Szendi felesége tizenhét alkalommal kísérte el a volt vezérkari főnököt, ám hat utazásnál nem volt hivatalos meghívólevele, ami nélkül a tárca nem téríthette volna meg jogosan a költségeket. Ez a HM szerint „nem igazolható jogosultságot” jelent az utazások megtérítésére.

Budai Gyula ezek után azt mondta:

Mindezek miatt szolgálati visszaélés gyanújával feljelentést tesz, mivel szerinte Ruszin-Szendi beosztottjait arra utasíthatta, hogy jogsértően magasabb kategóriájú szállásokat foglaljanak számára.”

A volt vezérkari főnök neve korábban is felmerült egy kétes ügyben: 2022-ben zsírleszívást végeztek rajta a Honvédkórházban, amelynek többmilliós költségét az adófizetők állták – a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium szerint a mai napig nem fizette meg a számlát. Ezzel kapcsolatban már folyamatban van egy másik büntetőeljárás.