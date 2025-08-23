Diplomáciai botrány Párizsban: az olasz nagykövetet is bekérették Salvini szavai miatt

Éles diplomáciai botrány robbant ki Párizsban, miután Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes kemény szavakkal üzent Emmanuel Macronnak. Az olasz politikus szerint, ha a francia elnök valóban ennyire támogatni akarja Ukrajnát, akkor ne más országokat küldjön háborúba, hanem maga vegye fel az egyenruhát és menjen a frontra.

Matteo Salvini. Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU

Salvini ismét nekiment Macronnak: őrültnek és háborús uszítónak nevezte

A kijelentés hatalmas felháborodást keltett Franciaországban, a külügyminisztérium azonnal bekérette Emanuela D’Alessandro olasz nagykövetet. Párizs szerint az efféle támadó nyilatkozatok aláássák a bizalmat a két ország között.

Paris a convoqué l’ambassadrice d’Italie en France, Emanuela D’Alessandro, «à la suite des propos inacceptables» tenus par Matteo Salvini.



Ce dernier s'en est pris à Emmanuel Macron pour son soutien à l’envoi de troupes en Ukraine



➡️ https://t.co/J8peVYiD12 pic.twitter.com/EuBBbxFHWw — Le Parisien (@le_Parisien) August 23, 2025

Salvini Milánóban beszélt arról, hogy Franciaország és Nagy-Britannia újabb katonák Ukrajnába küldését tervezi, amint a helyzet lehetővé teszi. Erre reagálva fogalmazott úgy, hogy

Macron ne másokat buzdítson a harcra, hanem ha ennyire akarja, saját maga induljon a frontra.

A Liga vezetője nem most először bírálta Emmanuel Macront: idén tavasszal „őrültnek” nevezte a francia elnököt, mert szerinte mindenáron háborús eszkalációba sodorná Európát. Salvini évek óta az egyik legkövetkezetesebb kritikusa a brüsszeli elitnek és Macronnak, különösen a migráció, az európai belügyek és a háborús politika kérdésében.

