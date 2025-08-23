Hírlevél

Matteo Salvini

Diplomáciai botrány Párizsban: az olasz nagykövetet is bekérették Salvini szavai miatt

1 órája
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes újabb kemény támadást intézett Emmanuel Macron ellen, ami diplomáciai botrányt robbantott ki Franciaországban. Salvini kijelentette: ha a francia elnök valóban ennyire támogatni akarja Ukrajnát, akkor maga vegyen fegyvert, és ne másokat küldjön a frontra. A kijelentés miatt a francia külügyminisztérium azonnal bekérette az olasz nagykövetet. Salvini már tavasszal is „őrültnek” nevezte Macront háborús politikája miatt. A Liga vezetője szerint a brüsszeli elit és Macron veszélybe sodorja Európát a felelőtlen eszkalációval.
Matteo SalvinibotrányEmmanuel Macron

Éles diplomáciai botrány robbant ki Párizsban, miután Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes kemény szavakkal üzent Emmanuel Macronnak. Az olasz politikus szerint, ha a francia elnök valóban ennyire támogatni akarja Ukrajnát, akkor ne más országokat küldjön háborúba, hanem maga vegye fel az egyenruhát és menjen a frontra.

Salvini
Matteo Salvini. Fotó: VALERIA FERRARO / ANADOLU

Salvini ismét nekiment Macronnak: őrültnek és háborús uszítónak nevezte

A kijelentés hatalmas felháborodást keltett Franciaországban, a külügyminisztérium azonnal bekérette Emanuela D’Alessandro olasz nagykövetet. Párizs szerint az efféle támadó nyilatkozatok aláássák a bizalmat a két ország között.

Salvini Milánóban beszélt arról, hogy Franciaország és Nagy-Britannia újabb katonák Ukrajnába küldését tervezi, amint a helyzet lehetővé teszi. Erre reagálva fogalmazott úgy, hogy 

Macron ne másokat buzdítson a harcra, hanem ha ennyire akarja, saját maga induljon a frontra.

A Liga vezetője nem most először bírálta Emmanuel Macront: idén tavasszal „őrültnek” nevezte a francia elnököt, mert szerinte mindenáron háborús eszkalációba sodorná Európát. Salvini évek óta az egyik legkövetkezetesebb kritikusa a brüsszeli elitnek és Macronnak, különösen a migráció, az európai belügyek és a háborús politika kérdésében.
 

 

