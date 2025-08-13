Hírlevél

Rendkívüli

Bemondták: nukleárist támadást indítottak az ukránok

NNI

Emberölés gyanújával nyomoznak a kényszersorozás során halálra vert magyar férfi halála ügyében

A Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés gyanújával vizsgálja Sebestyén József halálát. A beregszászi magyar férfit a gyanú szerint erőszakkal sorozták be, majd a toborzótisztek bántalmazták. Sebestyén József sérüléseibe halt bele, miközben az esetről videófelvétel is készült.
NNISebestyén JózsefUkrajnakényszersorozás

A Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés gyanújával indított nyomozást Sebestyén József halálának ügyében – derült ki egy hatósági dokumentumból, amely a Magyar Nemzet birtokába jutott.

Sebestyén Józsefet bestiális módon kivégezték, a gyilkosok védhetetlenek!
Sebestyén Józsefet bestiális módon kivégezték, a gyilkosok védhetetlenek
Fotó: videokivágás

Erőszakkal vitték el, halálra verték – vizsgálják Sebestyén József ügyét

A beregszászi magyar férfit a gyanú szerint erőszakkal sorozták be az ukrán hadseregbe, ahol a toborzótisztek bántalmazták. A sérülései következtében vesztette életét. A nyilvánosságra került felvételen az látható, amint több férfi kínozza, és durva szavakkal sértegeti őt. A videón hallható a Sebestyén és a brutális toborzók közötti beszélgetés is.

A tragédia előtt Sebestyén József maga számolt be a vele szemben elkövetett erőszakról és annak körülményeiről.

 

