Sortűz, gyilkosság, kínzás: gátlástalanul fenyegeti a fideszeseket Magyar Péter rajongótábora

Sortűz, akasztás, gyilkosság – botrányos bejegyzés jelent meg a Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoportban – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Sortűz, akasztás, hazug képek és asszociáció Tisza-csoportokban – és a moderátorok ezt hagyják

A Facebook-oldal adminisztrátora (!), egyben Magyar Péternek és pártjának egyik legelkötelezettebb támogatója egy olyan bejegyzést osztott meg, amelyben ez áll:

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

A durva bejegyzésre özönlöttek a tiszás lájkok, illetve a megerősítések. Az egyik kommentelő például így reagált a fentiekre:

A történelem ismétli önmagát.

Sortűz, gyilkosság, kínzás

Az már jó ideje nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt csoportjaiban mindennapos a fideszesek fenyegetése, a megölésükkel, megkínzásukkal kapcsolatos fantáziálás, ahogy a politikusok megölése és a holokauszttal való viccelődés is.

A párt első embere, Magyar Péter előszeretettel hangoztatja, hogy szeretetországot épít, a valóság azonban az, hogy

pártjának fórumain egyre jobban terjed a brutalitás. Ezek a tartalmak gyakran több napig is elérhetők a csoportban, vagyis a moderátorokat alapvetően nem zavarja ez az irányvonal…

De Magyar Péter ha kell, példát is ad híveinek a gyűlöletből: országjárásának kiskőrösi állomásán először oroszul fenyegetőzött, majd a Hír TV riporterének családját támadta.