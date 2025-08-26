A magyar szakképzés Európa és a világ élmezőnyében

Hankó Balázs elmondta, hogy a magyar szakképzés Európa és az OECD országok között kiemelkedő, a világon pedig a legjobb tíz közé tartozik. A miniszter szerint a fiatalok számára ez nem „B terv”, hanem a hivatás és a kiteljesedés útja, amely komoly szakmai perspektívát és életkezdési lehetőséget biztosít.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszer elmondta: a magyar szakképzés kiemelkedő. Fotó: Facebook

Hány fiatal kezdheti meg a szakképzést?

A következő tanévben 44 ezer fiatal kezdhet szakképzést, amely során a diákok motivált oktatóktól tanulhatnak, és modern infrastruktúrában sajátíthatják el a szakmai ismereteket.

Hogyan támogatják az oktatókat?

A miniszter kiemelte, hogy a tanárok bére 2020 óta több mint kétszer és félszeresére nőtt. Ma a 24 ezer oktató közül sokan legalább 705 ezer forintos bruttó jövedelemre számíthatnak, de a „derékhad” akár 900 ezer, sőt 1 millió forintot is kereshet a szakképzésben.

Milyen ösztöndíj- és támogatási lehetőségek vannak a diákoknak?

A fiatalokat ösztöndíjrendszer segíti, amely visszaadja a munka szeretetét és becsületét, miközben jövedelmet is biztosít. A kezdő ösztöndíjak 8–59 ezer forint között mozognak, a duális képzésben részt vevők nettó 168 ezer forintot vihetnek haza, a szakmai vizsga után pedig 300 ezer forintos szakmakezdési ösztöndíjra jogosultak. Idén nyáron több mint 30 ezer diáknak összesen 9,5 milliárd forintot biztosított a kormány.

Milyen fejlesztések várhatók a szakképzési intézményekben?

Jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés zajlik, és a következő években további hasonló összeget fordít a kormány a képzőhelyek és szakképzési centrumok megújítására. Országszerte öt ágazati tudásközpont épül egyetemi és vállalati együttműködésben, 20 milliárd forintot meghaladó értékben.

Hogyan biztosítják az ingyenes tankönyveket?

A miniszter hangsúlyozta, hogy az új tanévben a szakképzésben tanulók számára is biztosítják az ingyenes tankönyveket. Magyarországon összesen 1,2 millió diák 13 millió tankönyvhöz jut térítésmentesen, ebből körülbelül 220 ezer a szakképzésben tanulók száma.