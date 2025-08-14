Oktatási Hivatal: A szakma nem B-terv, hanem hivatás

Az érettségire épülő, jellemzően kétéves képzésbe jelentkezők rövid ágazati alapoktatás keretében ismerkedhetnek meg az adott ágazat sajátosságaival, alapismereteivel, és ezt követően kezdik tanulni az ágazaton belül elsajátítani kívánt konkrét szakmát – derül ki az Oktatási hivatal leveléből. Mint írják, az érettségi végzettséggel rendelkezők szakmai oktatása kizárólag a szakmai vizsgára való felkészítésből áll, hiszen a közismeretet középiskolai tanulmányaik során már elsajátították.

Szakképzés, szakmaszerzés: Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond a Balatoni Szakképzési Ágazati Tudásközpont fejlesztését bejelentő sajtótájékoztatón Siófokon 2025. június 19-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szakmaszerzés után

A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok számára, akik a szakképzésben való szakmaszerzést követően tanulnak tovább a felsőoktatásban, tanulmányaik során könnyebbséget jelentenek a szakképzésben megszerzett szakmai ismeretek, emellett többletpontokra (intézményi pontok) is jogosultak lehetnek.

A szakképzés nem csak az érettségivel rendelkezőket várja, hiszen Magyarországon az első két szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül mindenkinek ingyenes, az állam által és az állammal együttműködési megállapodást kötött fenntartó által fenntartott intézményekben.

Akik az első szakmájukat tanulói jogviszonyban szerzik, ösztöndíjban részesülhetnek, a duális szakmai oktatásban résztvevők pedig munkabérre lehetnek jogosultak.

„A szakképzés mindenkinek kínál karrierlehetőséget, hiszen a tanulók korszerű, versenyképes tudás és képzettség birtokában léphetnek ki a munkaerőpiacra” – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Hozzátette:

a megújult szakképzési rendszer célja, hogy a diákok gyakorlatorientált oktatásban részesüljenek,

amely közvetlenül igazodik a gazdaság igényeihez, és stabil alapot nyújt a további tanulmányokhoz, vagy azonnali, biztos megélhetést jelentő elhelyezkedéshez.