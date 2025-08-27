Isten ments, hogy a Tisza Párt dönthessen az adókról! – ezt tenné a családokkal a 33 százalékos szja

A Tisza Párt vezetésének készült feljegyzés szerint a párt – kormányra kerülése esetén, gazdaságpolitikai koncepciója szerint – az eddigi egysávos személyi jövedelemadó helyett a progresszív, háromsávos szja-t vezetné be, már a jövő év második félévétől. A jelenleg élő kedvezményeket pedig „szűkítenék” – idézte fel bejegyzésében Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, hozzátéve: Magyarék szerint „az ÁFA mértéke MINIMÁLISAN csökkenthető”.
A közgazdász szakértő szerint ez azt jelenti, hogy havi bruttó 467 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15 százalékos adókulcs, 467 ezer és 1,25 millió forint között már 22 százalékkal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33 százalékkal.
Ez a három sáv brutális adóemelést jelentene minden foglalkoztatott esetében!
– hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.
A konkrétumokra áttérve azt írta: becslése szerint az idén várhatóan 705 ezer forint lesz az éves bruttó átlagkereset, jövőre pedig ha csak további 5 százalék nominális növekedéssel számolunk, akkor is elérjük a 740 ezer forintot. Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15 százalékos szinten számolva 492 ezer forint, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer forint.
Tehát már az átlagkeresetűeknek is bőven csökkenne a fizetése, becslésem szerint havonta 22,7 ezer forinttal, egy évben pedig 271,6 ezer forinttal
– magyarázta a szakértő.
A Tisza-kulcsról szóló bejegyzésében megosztott táblázat szerint:
vihetne haza kevesebbet.
Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy
a jelenleg érvényben levő kedvezményeket „szűkíteni” tervezik, ami valószínűleg azt jelenti, hogy sokak számára eltörölnék a kedvezményeket,
akkor például:
Jegyezzük meg ezt a „tervet”! Ezt a Tisza Párt gazdasági kabinetje készítette!
– szólított fel Szalai Piroska, aki szerint ha csak ilyen kaliberű gazdasági szakértői vannak a pártnak, akkor nagy hiba lenne odaadni nekik a kasszakulcsot.
Isten mentsen meg mindannyiunkat, hogy ők dönthessenek az adótörvényekről és a költségvetésről!
– írta a gazdasági szakember Facebook-bejegyzésében, „borzalomnak” nevezve a terveket.