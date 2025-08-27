Hírlevél

Rendkívüli

Elég volt! Donald Trump kőkemény üzenetet küldött a Soros-klánnak

Tisza-csomag

Isten ments, hogy a Tisza Párt dönthessen az adókról! – ezt tenné a családokkal a 33 százalékos szja

Részletes elemzést tett közzé a Tisza Párt gazdaságpolitikai koncepciójáról a miniszterelnök főtanácsadója. Szalai Piroska elemzésében kifejtette: Magyar Péterék tervei brutális személyi jövedelemadó (szja)-emelést jelentenének minden magyarországi foglalkoztatottra nézve.
A Tisza Párt vezetésének készült feljegyzés szerint a párt – kormányra kerülése esetén, gazdaságpolitikai koncepciója szerint – az eddigi egysávos személyi jövedelemadó helyett a progresszív, háromsávos szja-t vezetné be, már a jövő év második félévétől. A jelenleg élő kedvezményeket pedig „szűkítenék” – idézte fel bejegyzésében Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, hozzátéve: Magyarék szerint „az ÁFA mértéke MINIMÁLISAN csökkenthető”.

Budapest, 2025. április 24. Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézete (GVKI) munkatársa beszédet mond a Diploma és gyermekvállalás címmel megrendezett szakmai konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Ludovika főépület Széchenyi dísztermében 2025. április 24-én. MTI/Lakatos Péter
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézete (GVKI) munkatársa beszédet mond egy szakmai konferencián az NKE dísztermében, 2025. április 24-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A közgazdász szakértő szerint ez azt jelenti, hogy havi bruttó 467 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15 százalékos adókulcs, 467 ezer és 1,25 millió forint között már 22 százalékkal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33 százalékkal. 

Ez a három sáv brutális adóemelést jelentene minden foglalkoztatott esetében! 

– hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.

Tisza-csomag: brutális szja-emelésre készül a Tisza – nem először bukott le Magyar Péter

A konkrétumokra áttérve azt írta: becslése szerint az idén várhatóan 705 ezer forint lesz az éves bruttó átlagkereset, jövőre pedig ha csak további 5 százalék nominális növekedéssel számolunk, akkor is elérjük a 740 ezer forintot. Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15 százalékos szinten számolva 492 ezer forint, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer forint.

Tehát már az átlagkeresetűeknek is bőven csökkenne a fizetése, becslésem szerint havonta 22,7 ezer forinttal, egy évben pedig 271,6 ezer forinttal

– magyarázta a szakértő.

A Tisza-kulcsról szóló bejegyzésében megosztott táblázat szerint:

  • egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal (évi 3 millió 172 ezer forinttal), 
  • egy gépészmérnök 54 ezer forinttal (évi 652 ezer forinttal), 
  • egy középiskolai tanár 30 ezer forinttal (évi 357 ezer forinttal), 
  • egy elemző közgazdász 91 ezer forinttal (évi 1 millió 96 ezer forinttal) 

vihetne haza kevesebbet. 

Kiszivárgott egy dokumentum: brutális adóemelésre készülhet a Tisza Párt
Összevissza beszél a Tisza szakértője a Magyar-csomagról
Gyurcsány és Bajnai idejét idézi Magyar Péter adóterve

Ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy

a jelenleg érvényben levő kedvezményeket „szűkíteni” tervezik, ami valószínűleg azt jelenti, hogy sokak számára eltörölnék a kedvezményeket,

 akkor például:

  • egy, a korosztályának átlagát kereső 25 év alatti fiatal esetében havi 107,6 ezer forinttal (évi 1 millió 291 ezer forinttal), 
  • egy olyan család esetében, ahol egy gyermek van, az anya 30 év alatti és ő a korosztályának az átlagát keresi, az apa pedig a nemzetgazdasági átlagot, már havi 150 ezer forinttal (évi 1 millió 803 ezer forinttal), 
  • egy kétgyermekes átlagkeresetű család esetében, ahol az anya 40 év alatti, havi 236 ezer forinttal (évi 2 millió 836 ezer forinttal) és 
  • egy háromgyermekes átlagkeresetű család esetében havi 354 ezer forinttal (évi 4 millió 252 ezer forinttal) csökken a kézhez kapott fizetés. 

Jegyezzük meg ezt a „tervet”! Ezt a Tisza Párt gazdasági kabinetje készítette!

– szólított fel Szalai Piroska, aki szerint ha csak ilyen kaliberű gazdasági szakértői vannak a pártnak, akkor nagy hiba lenne odaadni nekik a kasszakulcsot.

Isten mentsen meg mindannyiunkat, hogy ők dönthessenek az adótörvényekről és a költségvetésről!

– írta a gazdasági szakember Facebook-bejegyzésében, „borzalomnak” nevezve a terveket.

