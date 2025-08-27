Isten ments, hogy a Tisza Párt dönthessen az adókról! – ezt tenné a családokkal a 33 százalékos szja

A Tisza Párt vezetésének készült feljegyzés szerint a párt – kormányra kerülése esetén, gazdaságpolitikai koncepciója szerint – az eddigi egysávos személyi jövedelemadó helyett a progresszív, háromsávos szja-t vezetné be, már a jövő év második félévétől. A jelenleg élő kedvezményeket pedig „szűkítenék” – idézte fel bejegyzésében Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, hozzátéve: Magyarék szerint „az ÁFA mértéke MINIMÁLISAN csökkenthető”.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdasági és Versenyképesség Kutatóintézete (GVKI) munkatársa beszédet mond egy szakmai konferencián az NKE dísztermében, 2025. április 24-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A közgazdász szakértő szerint ez azt jelenti, hogy havi bruttó 467 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15 százalékos adókulcs, 467 ezer és 1,25 millió forint között már 22 százalékkal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33 százalékkal.

Ez a három sáv brutális adóemelést jelentene minden foglalkoztatott esetében!

– hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.