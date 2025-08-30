Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte: Koppenhágában, az EU védelmi minisztereinek nemrég véget ért informális találkozóján szóba került az ukrajnai háború és Európa védelmi képességei is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: elutasítjuk a háború eszkalációját

Brüsszel és számos tagállam álláspontja szerint több fegyver és még nagyobb pénzügyi támogatás hozhatja el a békét Ukrajnában. Magyarország ezzel szemben továbbra is támogatja és elsődlegesnek tekinti a Donald Trump amerikai elnök vezette diplomáciai erőfeszítéseket, és elutasít minden olyan lépést, amely a háború elhúzódásával vagy eszkalációjával fenyeget – mondta miniszter. Hangsúlyozta, hogy

ezért Magyarország nem támogatja a fegyverszállításokat, és a biztonsági garanciák alkalmazásával is óvatosan kell bánni, minden lépést el kell kerülni, ami a béketárgyalások sikerét veszélyezteti.

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerencsére olyan hangok is megjelentek a teremben, amit Magyarország régóta hangsúlyozott már, hogy ennek a háborúnak nincs katonai megoldása. A többség azonban sajnos még mindig a fegyverek szállításában látja a békéhez vezető legrövidebb utat. A miniszter határozottan felhívta az EU védelmi minisztereinek a figyelmét arra, hogy a Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló olajvezeték többszöri támadása nem elfogadható. Sokkoló, hogy Ukrajna immár harmadik alkalommal támadta célzottan a Barátság kőolajvezetéket. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta az üzenetét a tárcavezető.

