Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar kormány elkötelezett a Forma-1-es Magyar Nagydíj jövője mellett

A magyar kormány hosszú távon is számol a Forma–1-es Magyar Nagydíjjal – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Hungaroringen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a verseny nemcsak sportértékénél, hanem gazdasági és országimázs szempontból is kiemelt jelentőségű, és a felújított létesítmény pozitív visszhangot kapott a Forma-1 vezetésétől is.

A 40. mogyoródi versenyhétvége vasárnapi napján Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Hungaroringen arról beszélt, hogy Magyarország és a magyar kormány elkötelezett a Forma-1-es Magyar Nagydíj megtartásában, erősítésében és további fejlesztésében. Szalay-Bobrovniczky Kristóf: „Magyarország és a magyar kormány elkötelezett a Forma-1-es Magyar Nagydíj megtartásában, erősítésében és további fejlesztésében." Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárgyalt Stefano Domenicalival, az F1 elnök-vezérigazgatójával is A politikus elmondta, tárgyalt Stefano Domenicalival, az F1 elnök-vezérigazgatójával, aki elégedettségét fejezte ki a mogyoródi létesítményben elvégzett felújítás minősége és az elvégzett munka gyorsasága kapcsán. Ha fogalmazhatok így, alig találta a szavakat, amikor a megújult infrastruktúráról beszélgettünk. A Forma-1 a világ egyik legnézettebb sporteseménye, elnök úrral abban is egyetértettünk, hogy nekik is dolgozni kell azon, hogy a sporton túl egyre tágabb zónákba lépjenek. A mi promóteri szerződésünk már korábban meg lett újítva öt évre, ennek feltétele volt ez a felújítás, de tartalmazza a további hosszabbítás lehetőségét" – nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Hozzátette: A magyar kormány és Magyarország elkötelezett ennek az eseménynek az itt tartásban, további fejlesztésében és erősítésében, ebben szintén egyetértettünk Domenicali úrral." A felújításról a honvédelmi miniszter úgy vélekedett, az egy „hatalmas előrelépés" a Hungaroring történetében. Hangsúlyozta, Magyarország büszke arra, hogy 40 éve magas színvonalon tudja nyújtani az F1-es élményt a helyszínen jelenlévőknek. Egy versenyhétvégén itt 300 ezer ember fordul meg, a televíziók képernyőin keresztül pedig 100 milliós nagyságrendű nézettségről beszélünk. Magyarország ezen keresztül tud megnyilatkozni, ilyenkor a Budapestről és az országról készült felvételek láthatók a képernyőn, az az érték pedig, ami a verseny rendezésével összefüggésben a GDP-ben megjelenik, több tízmilliárdos" – emelte ki a miniszter.

