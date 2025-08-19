Magyarország a háborús hisztéria közepette is a béke, a diplomácia és a tárgyalások útját választotta – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a honvédség és a tárca központi ünnepségén kedden Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban. A rendezvényen az államalapítás és Szent István király ünnepét köszöntötték.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a háborús hisztéria közepette is a békét választotta. Fotó: Facebook

Magyarország a Vatikánnal együtt állt ki a háború ellen – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky

A miniszter hangsúlyozta: hatalmas erők próbálták Magyarországot is a háborús gépezet részévé tenni, de az ország a béke mellett állt ki, hasonlóan a Vatikánhoz. Mint mondta, az idő igazolta a magyar álláspontot: az amerikai és az orosz elnök találkozója elindította a béke felé vezető tárgyalások sorát. Bár még számos nehézség várható, Szalay-Bobrovniczky szerint stabilitás felé haladunk.

Magyarország békét akar, ez az ország, a nemzet, a gazdaság és minden magyar család érdeke”

– fogalmazott.

Hozzátette: a békéhez erőre is szükség van, ezért 2026-ban immár negyedik éve haladja majd meg a védelmi költségvetés a GDP 2 százalékát, összhangban a NATO-kötelezettségekkel.

Felidézte: a kormány több mint egy évtizede indította el a honvédség teljeskörű megújítását célzó haderőfejlesztési programot.

A miniszter kiemelte: bár a reformok összetettek, bizonyos alapelvek változatlanok.

A politikát a hadseregen kívül kell tartani”

– mondta, hozzátéve, hogy elfogadhatatlan a honvédség tekintélyének rombolása politikai haszonszerzés céljából.

Emlékeztetett: a honvédek a haza védelmére tettek esküt, amely egész életre szól, és szolgálatuk minden magyar ember biztonságát szolgálja.

„A békéhez erő kell” – a honvédelmi miniszter szerint stabilitás felé haladunk

A haderőfejlesztés fókusza jelenleg a szervezeti kultúra és a katonák helyzetének megerősítésén van. Szalay-Bobrovniczky szerint olyan környezetet kell teremteni, ahol a katonák stabilitást, önbizalmat és küldetéstudatot élvezhetnek.

Hozzátette: szerdán új honvédtisztek tesznek esküt, akik testi-lelki felkészültségükkel alkalmasak a vezetésre.