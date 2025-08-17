Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Balaton legelőkelőbb részén, hölgy ismerősével birtokol egy hatalmas nyaralót a DK-s polgármester. Az ingatlannak Szaniszló Sándor 6/10 részben tulajdonosa, a másik 4/10-ed egy olyan hölgy tulajdonában áll, akinek alapítványa több mint 70 millió forint támogatást kapott az önkormányzattól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Demokratikus Koalíció (DK)BalatonfüredSzaniszló Sándornyaraló

A Demokratikus Koalíció polgármesterének vagyonnyilatkozata szerint, a politikus a Balaton legelőkelőbb részén, Balatonfüreden birtokol egy családi házat. A Csokonai utcában található ingatlan közvetlen közelében már nincsenek is családi házak, ugyanakkor mindössze néhány lépésre Szaniszló Sándor nyaralójától található a vitorlás és jacht kikötő, illetve a Balatonfüredi sétány – írja a Magyar Nemzet.

Szaniszló Sándor nyaralót vett Balatonfüreden
Szaniszló Sándor Balatonfüred központjában tulajdonol egy nyaralót, egyik hölgyismerősével közösen.
Fotó: Google Maps/Magyar Nemzet  / Google Maps/Magyar Nemzet 

Szaniszló Sándor és az összefonódások

Az ingatlan a vagyonnyilatkozat szerint 196 négyzetméteres, és egy 719 négyzetméteres telken található. Azonban ami jóval érdekesebb, az a nyaraló tulajdoni háttere. 

Az ingatlan 6/10 részének tulajdonosa Szaniszló Sándor, 4/10 részben pedig egy Kővári Csilla nevű személy. 

Kővári címére van bejelentve a Csodálatos Gyermekvilág- Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány. Érdekesség, hogy a szervezet egy ötéves szerződés keretein belül összesen 76 millió 400 ezer forint támogatást kapott a XVIII. kerületi önkormányzattól, és amely szervezet kuratóriumi elnöke egy bizonyos Kővári Csilla. 

A szerződést a XVIII. kerületi önkormányzat a közgyűlés 2020 februári döntését követően kötötte az alapítvánnyal. A javaslatot maga Szaniszló Sándor polgármester nyújtotta be. A politikus ugyanakkor nem jelezte a testületnek, hogy az ügyben összeférhetetlenség állhat fenn az esetében, hiszen 14 hónappal a testület döntése után közösen vásárolták meg a korábban már említett balatonfüredi ingatlant. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!