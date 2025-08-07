Fleck Zoltánnak „már négy éve is bilibe lógott a keze” – Szánthó Miklós a régi SZDSZ-es reflexekről

Fleck Zoltán, az ELTE „jogászprofesszora” 2021 után megint arról ábrándozik, hogy a baloldal fog győzni a választásokon és újfent tervet sző arról, hogy »forradalomra van szükség és nem kormányváltásra«” – olvasható az Alapjogokért Központ főigazgatójának Facebook-bejegyzésében.
A „forradalmár” jogász eddigi, alkotmányos rend elleni kirohanásait csokorba gyűjtő Szánthó Miklós felidézi: négy éve Fleck volt az egyik értelmi szerzője annak a „teljesen elmeroggyant” ötletnek, hogy ha
a szintén elmeroggyant Márki-Zay által vezetett baloldali szivárványkoalíció győzne, de csak feles többséget szerezne a parlamentben, akkor is át kellene írni az alkotmányt.
Az alkotmánymódosításhoz az 1990-es rendszerváltás óta kétharmados többség kell – emlékeztet a főigazgató –, s ennek megfelelően „az országban már akkor is igen kevesen értették ép ésszel” Fleck Zoltán ötletét.
Szánthó Miklós felidézte, hogy Fleck „a full kreténséget védendő-magyarázandó” azt mondta: ilyen esetben majd
„…időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, nagy forradalmak után”.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az „ultimate orbánbuktatónak megálmodott baloldali közös lista egyharmadot se kapott (nemhogy kétharmadot),
Flecknek meg bilibe lógott a keze. Spoiler: most is így lesz!”.
Szánthó Miklós tovább sorolja: Fleck úgy gondolja, hogy „ha most már aztán tényleg az általa favorizált, hozzá és MZP-hez hasonlóan pszichopatológiai tüneteket produkáló Magyar Péter nyeri a következő választást”, akkor – és ezen a ponton idéz Fleck Zoltántól – „akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében, ugyanis az államfő megteheti, hogy nem a választáson nyertes párt jelöltjét kéri fel kormányalakításra. Majd, ha a vesztes nem jár sikerrel másodszor sem, új választást ír ki”.
A főigazgató szerint azon felül, hogy Fleck Zotán annak a hangos, de egyébként
marginális zombi SZDSZ-es értelmiségnek a típuslidérce, aki tényleg ideggyógyászati segítségre szorul, amiért nemzeti, szuverenista kormányzás van, és aki minden egyes választás előtt jön fel, mint a vomitus – szóval Fleck még ostoba is, vagy ahogy balos madárnyelven mondják, szakmaiatlan”.
Azt nagyjából minden alkotmányjogi bevezető szemináriumon megtudja az ember – ha amúgy nem lenne nyilvánvaló –, hogy alkotmányozni/alkotmányt módosítani a választóktól kapott alkotmányozó felhatalmazás (tehát min. kétharmados parlamenti többség) birtokában lehet, úgy az is tudott „szakmai körökben”, hogy
Magyarországon a köztársasági elnök nem tud politikai okokból kormányt buktatni vagy kormányalakítást gátolni
– szögezi le Szánthó Miklós. A jobboldali, patrióta think-tank vezetője megjegyzi, ezért tragikus, hogy Flecket az egyetemi hallgatók közelébe engedik.
Szánthó arra is kitér, hogy a mindenkori köztársasági elnöknek teljesen felesleges borsot törni a többségbe került parlamenti erő orra alá, ha ugyanis olyan embert jelölne miniszterelnöknek, aki a többségnek amúgy politikailag nem megfelelő,
egyszerűen megszavazzák, majd azzal a mozdulattal úgynevezett konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene. Ez egyszerre irányul a hivatalban lévő miniszterelnök leváltására és egy új megválasztására, ahogy ez történt 2009-ben a Gyurcsány/Bajnai-csere esetén.
Ennek megszavazásához pedig elég az 50 százalékos többség.
Fleck állításával szemben tehát nem az államfőnek kell „gonosznak” lennie, hanem a többségnek hülyének, ha képtelen „saját” miniszterelnököt adni.
Bár elnézve ezt az ostobaságot Magyar Péter politikai családjában, még ki is telne tőlük
– szúr oda Manfred Weberéknek Szánthó Miklós.