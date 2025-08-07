Fleck Zoltánnak „már négy éve is bilibe lógott a keze” – Szánthó Miklós a régi SZDSZ-es reflexekről

Fleck Zoltán, az ELTE „jogászprofesszora” 2021 után megint arról ábrándozik, hogy a baloldal fog győzni a választásokon és újfent tervet sző arról, hogy »forradalomra van szükség és nem kormányváltásra«” – olvasható az Alapjogokért Központ főigazgatójának Facebook-bejegyzésében.

Fleck Zoltán, a néhai SZDSZ egyik utolsó bástyája (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

A „forradalmár” jogász eddigi, alkotmányos rend elleni kirohanásait csokorba gyűjtő Szánthó Miklós felidézi: négy éve Fleck volt az egyik értelmi szerzője annak a „teljesen elmeroggyant” ötletnek, hogy ha

a szintén elmeroggyant Márki-Zay által vezetett baloldali szivárványkoalíció győzne, de csak feles többséget szerezne a parlamentben, akkor is át kellene írni az alkotmányt.

Az alkotmánymódosításhoz az 1990-es rendszerváltás óta kétharmados többség kell – emlékeztet a főigazgató –, s ennek megfelelően „az országban már akkor is igen kevesen értették ép ésszel” Fleck Zoltán ötletét.