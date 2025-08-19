A béke nem luxus, hanem nemzeti érdek – ezt tanítják a háború elől menekülő tudósaink

Nyitóbeszédében Szánthó Miklós éles kritikával illette a hazai baloldal által lerontott közbeszéd állapotát és az értékvesztés jelenségét. Úgy fogalmazott: „A rossz ünneplése és a jó cinikus kifigurázása” ma már korunk egyik meghatározó tünete, miközben az infokommunikációs fejlődés mögött a hétköznapi kommunikáció egyre primitívebbé válik.
A főigazgató arra is utalt, hogy történelmünk legsötétebb időszakait idézi, amikor egyesek a hamisat jónak tüntetik fel, nagyotmondással helyettesítik a valódi terveket, és a hazugságokat utólag igazságként próbálják beállítani. Szerinte mindez különösen visszás akkor, amikor az érintett személynek
a vezetéknevén túlmenően semmi sem utal arra, hogy Magyarország lenne a hazája.”
Szánthó Miklós szerint a magyar tudomány világhírű alakjai – akár idehaza, akár emigrációban kutattak – nemcsak egy népet, hanem az egész emberiséget gazdagították, miközben újra és újra meg kellett küzdeniük a békéért. „Képzeljük el, mennyi tudományos és politikai siker jutott volna nekünk osztályrészül, ha történelmünkben nem a szenvedés, hanem a béke és a biztonság játszik főszerepet.”
A főigazgató szerint ma, az ideológiai háborúk korában a normalitás, az igazság és a béke védelme lett a legfőbb politikai és erkölcsi feladat: „A tudás Isten ajándéka; hogy ő a népeknek határokat is szabott; hogy férfinak és nőnek teremtette őket; és hogy a béke jó”
– fogalmazott.
Az államalapítás ünnepét megelőző eseményen jelen volt Robert Palladino, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ügyvivője és Gulyás Balázs, a HUN–REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke is.