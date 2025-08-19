A béke nem luxus, hanem nemzeti érdek – ezt tanítják a háború elől menekülő tudósaink

Nyitóbeszédében Szánthó Miklós éles kritikával illette a hazai baloldal által lerontott közbeszéd állapotát és az értékvesztés jelenségét. Úgy fogalmazott: „A rossz ünneplése és a jó cinikus kifigurázása” ma már korunk egyik meghatározó tünete, miközben az infokommunikációs fejlődés mögött a hétköznapi kommunikáció egyre primitívebbé válik.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatójának beszéde a washingtoni CPAC konferencián (kép forrása: Youtube)

A főigazgató arra is utalt, hogy történelmünk legsötétebb időszakait idézi, amikor egyesek a hamisat jónak tüntetik fel, nagyotmondással helyettesítik a valódi terveket, és a hazugságokat utólag igazságként próbálják beállítani. Szerinte mindez különösen visszás akkor, amikor az érintett személynek