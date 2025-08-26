Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Magyar Péter

Így emelné a rezsi költségét több mint háromszorosára Magyar Péter

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Századvég elemzése szerint Magyar Péter a Tisza Párt vezetője Brüsszel felkérésére kitiltaná az orosz olajat és gázt, ami a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi szint több mint háromszorosára emelné. Ennek következményeként az átlagos háztartás évi félmillió forintot meghaladó többletkiadással szembesülne. A Századvég elemzése szerint bár az elképzelés önállóságnak tűnhet, valójában az energiafüggés fokozódásához és drámai áremelkedéshez vezet. A Századvég szerint az európai energiapiac tapasztalatai azt mutatják, hogy az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterSzázadvégenergia

A Századvég legfrissebb elemzése rávilágít: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Brüsszel kérésére az orosz olaj és gáz kitiltásával kíván energiapolitikát építeni Magyarországon. A hatás nem marad el: az elemzés szerint a családok áram- és gázszámlái a jelenlegi több mint háromszorosára ugorhatnak, ami az átlagos háztartás számára évi több mint félmillió forint többletkiadást eredményezne.

Századvég
A Századvég elemzése szerint Magyar Péter energiapolitikája elképesztő terheket róna a magyarokra. Fotó: Dumitru Doru / MTI/EPA

Háromszoros energiaköltség jöhet? – A Századvég rávilágít a Tisza Párt tervének veszélyeire

A Századvég legfrissebb elemzése rávilágít: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Brüsszel kérésére az orosz olaj és gáz kitiltásával kíván energiapolitikát építeni Magyarországon. A hatás nem marad el: az elemzés szerint a családok áram- és gázszámlái a jelenlegi több mint háromszorosára ugorhatnak, ami az átlagos háztartás számára évi több mint félmillió forint többletkiadást eredményezne.

Brüsszel-barát energiapolitika: drágább, bizonytalanabb lakossági energiaellátás

Bár a terv látszólag az önállóság előmozdítását tűzi ki célul, a Századvég elemzése szerint – egyértelműen fogalmazva – valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet. A elemzés hangsúlyozza:

az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez”.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!