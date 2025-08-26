Így emelné a rezsi költségét több mint háromszorosára Magyar Péter

A Századvég legfrissebb elemzése rávilágít: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Brüsszel kérésére az orosz olaj és gáz kitiltásával kíván energiapolitikát építeni Magyarországon. A hatás nem marad el: az elemzés szerint a családok áram- és gázszámlái a jelenlegi több mint háromszorosára ugorhatnak, ami az átlagos háztartás számára évi több mint félmillió forint többletkiadást eredményezne.

A Századvég elemzése szerint Magyar Péter energiapolitikája elképesztő terheket róna a magyarokra. Fotó: Dumitru Doru / MTI/EPA

Háromszoros energiaköltség jöhet? – A Századvég rávilágít a Tisza Párt tervének veszélyeire

A Századvég legfrissebb elemzése rávilágít: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Brüsszel kérésére az orosz olaj és gáz kitiltásával kíván energiapolitikát építeni Magyarországon. A hatás nem marad el: az elemzés szerint a családok áram- és gázszámlái a jelenlegi több mint háromszorosára ugorhatnak, ami az átlagos háztartás számára évi több mint félmillió forint többletkiadást eredményezne.

Brüsszel-barát energiapolitika: drágább, bizonytalanabb lakossági energiaellátás

Bár a terv látszólag az önállóság előmozdítását tűzi ki célul, a Századvég elemzése szerint – egyértelműen fogalmazva – valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet. A elemzés hangsúlyozza: