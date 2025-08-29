Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

Dömötör Csaba

Többkulcsos szja és SZDSZ-örökség: a videó, amit minden dolgozónak látnia kell

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dömötör Csaba közzétett egy videót, amely bizonyítékokat mutat arra, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt többkulcsos adórendszer bevezetését tervezi. A videó szerint a párt az átlagos dolgozókat és családokat is súlyos elvonásokkal sújtaná. Lassan nem kérdés: a Tisza Párt az SZDSZ politikai örökségét is magában hordozza.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dömötör CsabaTisza PártszjaMagyar Péter

Dömötör Csaba közzétett egy rövid videót, amelyben részletesen ismerteti azokat az dokumentumokat és tervezeteket, amelyek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt bevezetné a többkulcsos személyi jövedelemadót, az SZDSZ nyomdokain.

SZDSZ
Dömötör Csaba világossá tette: A Tisza Párt az SZDSZ politikai örökségét viszi tovább. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Többkulcsos adórendszer a tervek szerint

A videó szerint a párt 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal szabná meg az szja-t, ezzel jelentősen növelve a középosztály és a családok adóterheit. Az átlagos dolgozók fizetése komoly csökkenést szenvedhetne, miközben a felső jövedelmi kategóriákra is súlyos elvonás vár.

Az SZDSZ öröksége a Tisza Pártban

Dömötör Csaba felhívja a figyelmet arra is, hogy a Tisza Párt nem csupán új politikai formáció: a pártban újjáéled az SZDSZ politikai öröksége, különösen az adópolitikában és a megszorító intézkedések terén.

 

Tisza-csomag
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!