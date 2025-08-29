Többkulcsos szja és SZDSZ-örökség: a videó, amit minden dolgozónak látnia kell

Dömötör Csaba közzétett egy rövid videót, amelyben részletesen ismerteti azokat az dokumentumokat és tervezeteket, amelyek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt bevezetné a többkulcsos személyi jövedelemadót, az SZDSZ nyomdokain.

Dömötör Csaba világossá tette: A Tisza Párt az SZDSZ politikai örökségét viszi tovább. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Többkulcsos adórendszer a tervek szerint

A videó szerint a párt 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal szabná meg az szja-t, ezzel jelentősen növelve a középosztály és a családok adóterheit. Az átlagos dolgozók fizetése komoly csökkenést szenvedhetne, miközben a felső jövedelmi kategóriákra is súlyos elvonás vár.

Az SZDSZ öröksége a Tisza Pártban

Dömötör Csaba felhívja a figyelmet arra is, hogy a Tisza Párt nem csupán új politikai formáció: a pártban újjáéled az SZDSZ politikai öröksége, különösen az adópolitikában és a megszorító intézkedések terén.