Idén ők vehették át a Szent István-rendet

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a Szent István-rend ünnepélyes átadása alkalmából jelentkezett hivatalos Facebook-oldalán. A Szent István-rend a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.
A magyar űrkutatásért tett munkájuk elismeréseként
a két magyar űrhajós, Farkas Bertalan és Kapu Tibor vehette át a nemzeti ünnep alkalmából a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet.
A díjazottakat az államfő, Sulyok Tamás köszöntötte.
Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése”
– hangsúlyozta az államfő.
A díj 2011-től a legmagasabb állami kitüntetés. A köztársasági elnök 2013-tól minden évben az augusztus 20-i nemzeti ünnepen adományozza. A Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.