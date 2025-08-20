Idén ők vehették át a Szent István-rendet

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a Szent István-rend ünnepélyes átadása alkalmából jelentkezett hivatalos Facebook-oldalán. A Szent István-rend a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.

A Szent István-rend ünnepélyes átadásán Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyar űrkutatásért tett munkájuk elismeréseként

a két magyar űrhajós, Farkas Bertalan és Kapu Tibor vehette át a nemzeti ünnep alkalmából a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet.

A díjazottakat az államfő, Sulyok Tamás köszöntötte.

Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése”

– hangsúlyozta az államfő.

A Szent István-rend

A díj 2011-től a legmagasabb állami kitüntetés. A köztársasági elnök 2013-tól minden évben az augusztus 20-i nemzeti ünnepen adományozza. A Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.