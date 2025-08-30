Hírlevél

Szentkirályi Alexandra

Őket várja Szentkirályi Alexandra a digitális polgári körébe

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A budapesti politikus elmondta, kiknek a csatlakozására számít. Szentkirályi Alexandra digitális közösségének a célját is meghatározta.
Azért alakult meg a Női Digitális Polgári Kör, hogy legyen egy platform, ahol azokról a kérdésekről beszélhetnek, ami a nőket érdekli és Magyarországon érinti - erről Szentkirályi Alexandra beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

Szentkirályi Alexandra a női Digitális Polgári Körbe hívja azokat, akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében. 
Fotó: Facebook

A budapesti Fidesz elnöke, a kör alapítója elmondta azt is, hogy várják azokat, akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében. A Női Digitális Polgári Kört erősnek, nyitottnak és empatikusnak írta le.

Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, abból a célból, hogy a jobboldal fel tudja venni versenyt a globalista-liberális túlsúllyal szemben a közösségi médiában. 

 

