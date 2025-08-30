Őket várja Szentkirályi Alexandra a digitális polgári körébe

Azért alakult meg a Női Digitális Polgári Kör, hogy legyen egy platform, ahol azokról a kérdésekről beszélhetnek, ami a nőket érdekli és Magyarországon érinti - erről Szentkirályi Alexandra beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Szentkirályi Alexandra a női Digitális Polgári Körbe hívja azokat, akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében.

Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra

A budapesti Fidesz elnöke, a kör alapítója elmondta azt is, hogy várják azokat, akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében. A Női Digitális Polgári Kört erősnek, nyitottnak és empatikusnak írta le.

Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, abból a célból, hogy a jobboldal fel tudja venni versenyt a globalista-liberális túlsúllyal szemben a közösségi médiában.