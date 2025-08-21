Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon

Szentkirályi Alexandra szerint ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten.
A fővárosi Fidesz-frakció vezetője azt írta,
ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna.
„Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében.
A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök.
Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint. Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák„ – fogalmazott, hozzátéve, mindez óriási felelőtlenség. A politikus szerint nem csak
a járművek kiégése miatti anyagi kár jelentős,
ennél sokkal súlyosabb, hogy ezzel emberéletek kerültek veszélybe.
Szentkirályi Alexandra szerint
a főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra.
„Olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak” – mondta, hozzátéve, a városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét.
Amint azt az Origo is megírta már, több busz is kiégett az elmúlt időszakban, a lángoló buszokról több kép és videó is készült.