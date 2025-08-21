Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon

Szentkirályi Alexandra szerint ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten.

Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosi vezetés a felelős.

Fotó: Bors.hu

A fővárosi Fidesz-frakció vezetője azt írta,

ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna.

„Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében.

A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök.

Szentkirályi Alexandra felelőtlenségről beszél

Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint. Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák„ – fogalmazott, hozzátéve, mindez óriási felelőtlenség. A politikus szerint nem csak

a járművek kiégése miatti anyagi kár jelentős,

ennél sokkal súlyosabb, hogy ezzel emberéletek kerültek veszélybe.

Szentkirályi Alexandra szerint

a főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra.

„Olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak” – mondta, hozzátéve, a városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét.

Amint azt az Origo is megírta már, több busz is kiégett az elmúlt időszakban, a lángoló buszokról több kép és videó is készült.







