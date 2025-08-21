Hírlevél

Szentkirályi Alexandra

Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon

32 perce
A Karácsony-Tisza vezetés eredménye, ami a BKV buszokkal történt. Ezt írta Szentkirályi Alexandra azután, hogy a Kormányhivatal által elrendelt vizsgálat szerint a buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására.
Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra  szerint ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten.

Kiégett BKV-busz Budapesten.
Szentkirályi Alexandra szerint a fővárosi vezetés a felelős.
Fotó: Bors.hu

A fővárosi Fidesz-frakció vezetője azt írta, 

 ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna.

„Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében. 

A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök.

 

Szentkirályi Alexandra felelőtlenségről beszél

 

Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint. Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák„ – fogalmazott, hozzátéve, mindez óriási felelőtlenség. A politikus szerint nem csak 

a járművek kiégése miatti anyagi kár jelentős,

 ennél sokkal súlyosabb, hogy ezzel emberéletek kerültek veszélybe.

Szentkirályi Alexandra szerint 

a főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra.

 „Olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak” – mondta, hozzátéve, a városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét.

Amint azt az Origo is megírta már, több busz is kiégett az elmúlt időszakban, a lángoló buszokról több kép és videó is készült.

 


 


 

 

