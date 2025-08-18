Itt a leleplezés: hajléktalanok, drogbandák, prostitúció és szemét Budapest közepén

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője egy videós közösségi médiás üzenetben hívja fel a figyelmet a Népligetben tapasztalható áldatlan állapotokra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője videós Facebook-posztban sürgeti a Népliget parkjának a rendbetételét. Fotó: Facebook

Szentkirályi Alexandra szerint itt az ideje, hogy a Népligetet is rendbe tegyük

Tudtátok, hogy Budapest legnagyobb közparkja nem a Városliget, hanem a Népliget? Ez a közel 150 éves, 130 hektáros zöld terület harmadával nagyobb, mint a Liget - mégis, ha a nevét halljuk, ma inkább a rossz hírneve jut eszünkbe. Hajléktalanság, drogok, prostitúció, szemét”

- hívja fel a figyelmet a Népliget leromlott állapotára a videós Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Mint mondja, a Népliget jelenleg inkább a „senki földjének tűnik”, pedig egy hatalmas, értékes, történelmi jelentőségű park a város közepén, amely „mindannyiunké lehetne”. Hangsúlyozza: ha a Városliget képes volt teljesen megújulni a kormányzati Liget Budapest beruházásnak köszönhetően, akkor:

A Népligetben is ott a lehetőség, hogy újra biztonságos, rendezett és élettel teli közösségi tér legyen”.

A frakcióvezető szerint elfogadhatatlan, hogy Budapest „legnagyobb zöld kincse” jelenlegi állapotában „elhanyagoltan, veszélyesen és szégyenfoltként álljon” ezért azt üzeni:

Itt az ideje, hogy a Népligetet is rendbe tegyük!”

Szentkirályi azzal érvel, hogy nem szabad belenyugodni a park évtizedes leépülésébe, és ideje ugyanúgy kezelni, mint a Városligetet, amely a kormány közreműködésével az elmúlt években Európa egyik legmodernebb városi zöldterületévé vált.

Hajléktalanok, drogbandák, prostitúció és szemét. Hosszú ideje elhanyagolt terület, ami most olyan, mintha a senki földje lenne. Pedig ez is mindannyiunké, és van is gazdája, a főváros. Így volt ez a Városligettel is, mielőtt a kormány rendbe tette. Itt lenne az ideje, hogy Budapest legnagyobb közparkja újra mindannyiunké legyen”

- fogalmaz posztjában a politikus, aki ezzel egyúttal üzenetet küld a főváros vezetésének is, hogy az tegyen lépéseket a Népliget rendbetétele érdekében, vagy adjon lehetőséget azoknak, akik már bizonyították, hogy képesek ikonikus közparkokat újjáépíteni.