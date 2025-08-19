Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék lakásügynöksége becsődölt - az Otthon Start valódi megoldás

Éles hangvételű videós bejegyzésben bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert és a baloldali városvezetést Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra arra szólítja fel a főváros vezetését, hogy hagyja abba a kormány otthonteremtési támogatási programjának a támadását.

Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék csak támadnak és nem tesznek semmit a lakhatási gondok enyhítéséért

A fővárosi fideszes politikus úgy fogalmazott:

Karácsonyék úgy támadják a kormány otthonteremtési programját, mintha fizetnék érte őket.”

Szerinte mindez különösen visszás annak fényében, hogy a főváros nem sokat tett az elmúlt években a lakhatási válság enyhítéséért. A politikus rámutatott:

Karácsony Gergely fővárosi lakásügynöksége ugyanis becsődölt. Önkormányzati bérlakások nem épülnek, rozsdaövezetek nem újulnak meg, a fővárosban hat éve nem történik semmi a balliberális vezetés alatt.”

Ezzel szemben a kormány több érdemi intézkedést is tett:

bevezette az Airbnb-moratóriumot,

elindította a Diákváros projektet,

kollégiumokat újított meg és bővített,

és most az Otthon Start program segítségével azok is esélyt kapnak egy saját lakásra, akik korábban soha.

Ez valódi megoldás a lakhatási válság enyhítésére, a lakásügynökség pedig csak pénzégetés”

- hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető szerint a baloldali támadásokkal szemben az emberek valódi eredményeket várnak. Új lakások, bérlakás-felújítások és elérhető otthonteremtési konstrukciók kellenek, nem látványprojektek és kommunikációs panelek. Úgy véli, az Otthon Start program pontosan ezt nyújtja azoknak a fiataloknak és családoknak, akik számára eddig elérhetetlen volt a budapesti ingatlanpiac.