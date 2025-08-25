Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki a fertőző járványról, amely rettegésben tartja az embereket

Szentkirályi Alexandra

Botrány: az ukrán elnök belénk rúg, erre Karácsony ukrán nemzeti színekkel világítja ki a Lánchidat

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán elnök fenyegetésekkel és zsarolással próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, miközben folyamatos támadások érik a magyar kőolajellátást biztosító vezetéket. Ez elfogadhatatlan – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: nonszensz, hogy Karácsony Gergely, a nemzet fővárosának vezetője, egy ilyen helyzetben – amikor Magyarországot és a magyar embereket nyílt támadás és zsarolás éri – ukrán színekben világítja ki a Lánchidat.
Szentkirályi AlexandraKarácsony Gergelyfőváros

Itt lenne az ideje, hogy a városvezetés mások helyett végre a budapestiek érdekét szolgálja, Karácsony Gergely pedig a főbb feladataival foglalkozzon – például a közlekedés biztonságos megszervezésével – fogalmazott bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. A posztban közzétett videóban – amelyen a frakcióvezető Kossuth rádiós interjújának egy része látható – elmondja: óriási nyomás van Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy valahogy a háborúpárti oldalra sodródjon. 

Amikor ebben a brutális ellenszélben Magyarország arra törekszik, hogy a magyar emberek érdekében megőrizze a békepárti álláspontját, az a válasz, hogy mindenféle zsarolással belénk rúg az ukrán elnök – erre pedig a magyar nemzet fővárosának főpolgármestere ukrán színekkel világítja ki a Lánchidat”

– hívta fel a figyelmet. 

 

