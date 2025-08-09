Szentkirályi: Politikai támadások helyett közös büszkeség kellene, hogy legyen augusztus 20-a

„Minden év augusztusának első fele arról szól, hogy a baloldal páros lábbal tapossa augusztus 20-át és a Szent István-napi rendezvénysorozatot” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Bejegyzésében felidézte, hogy idén a kritika már jóval korábban megkezdődött, sőt, Vitézy Dávid korábban azzal fenyegetőzött, hogy a főváros leállítja a közösségi közlekedést augusztus 20-án, ezzel ellehetetlenítve az ünneplő tömegek közlekedését.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra bírálta Karácsony Gergelyt is

A főpolgármester nyári szabadsága alatt szerinte most az ünnep miatti forgalmi rend változásait támadja. Kiemelte: Karácsony nem tudja úgy megszervezni a város karbantartási munkálatait, hogy a nyári időszakban kisebb legyen a forgalmi dugó, mint iskolaidőben.

Szentkirályi szerint Lánchíd mellett nyárra Karácsony még a rakpartot is lezárja, azért, hogy a perzselő betonon ne legyen senki, de cserébe máshol torlódik fel a forgalom.

Persze ahhoz talán Budapesten kellene lenni a nyáron, hogy ezt lássa, vagy akár tegyen valamit

– jegyezte meg.

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője felvetette:

Mi lenne, ha a baloldal egyszer eljutna odáig, hogy a nemzeti ünnepeink ne vörös posztók, hanem mindannyiunk közös pillanatai legyenek?

Úgy véli, ezeknek a napoknak a politikai csatározások helyett a közös büszkeségről és az ünneplésről kellene szólniuk.

Talán egy nyugodtabb, békésebb országban élhetnénk. Kezdhetnénk Szent István napjával, az államalapítás ünnepével és annak méltó megélésével

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

